Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области
Здоровье
333
28 минут назад
4
Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и начала делать губы
Правда открылась, когда в полицию на лжекосметолога поступила жалоба о ненадлежащем оказании услуг по биоревитализации.
– Женщина с 2014 года занималась оказанием косметологических услуг – делала перманентный макияж, но хотела выполнять более дорогостоящие процедуры, в том числе контурную пластику губ. По версии следствия, в июле 2023 года грязинка приобрела поддельный диплом Омского государственного медицинского университета, свидетельствующий о наличии у нее квалификации «Врач-лечебник 31.05.01 Лечебное дело». Правда открылась, когда в полицию на лже-косметолога поступила жалоба о ненадлежащем оказании услуг по биоревитализации, – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Документ не соответствовал защитным комплексам бланков диплома специалиста и приложения к нему. Изображения номеров на них выполнены электрографическим способом на цветном лазерном принтере.
Косметологу с поддельным дипломом грозит лишение свободы на срок до одного года.
0
0
2
1
1
Комментарии (4)