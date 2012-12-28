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28 минут назад
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Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и начала делать губы

Правда открылась, когда в полицию на лжекосметолога поступила жалоба о ненадлежащем оказании услуг по биоревитализации.

В Грязях направлено в суд уголовное дело 35-летней женщины, обвиняемой в приобретении поддельного диплома о медицинском образовании.

– Женщина с 2014 года занималась оказанием косметологических услуг – делала перманентный макияж, но хотела выполнять более дорогостоящие процедуры, в том числе контурную пластику губ. По версии следствия, в июле 2023 года грязинка приобрела поддельный диплом Омского государственного медицинского университета, свидетельствующий о наличии у нее квалификации «Врач-лечебник 31.05.01 Лечебное дело». Правда открылась, когда в полицию на лже-косметолога поступила жалоба о ненадлежащем оказании услуг по биоревитализации, – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Документ не соответствовал защитным комплексам бланков диплома специалиста и приложения к нему. Изображения номеров на них выполнены электрографическим способом на цветном лазерном принтере.

Косметологу с поддельным дипломом грозит лишение свободы на срок до одного года.
медицина
врач
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Эх
5 минут назад
Да что диплом, вся жизнь поддельная. Дикий капитализм всему виной.
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Пустышка
14 минут назад
Бабы, зачем вы вообще себе губы накачиваете? Вы этим хотите из себя изобразить кого?
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мельник
16 минут назад
Офигенно и это только цветочки! А вот ягодки теперь, пусть проверят все платные клиники и косметические салоны, аптеки не удивлюсь, что 50% таких дипломов! Это только цв
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Нервная мать
17 минут назад
В 90-е в метро продавали дипломы врачей. Но тогда никто ими быть не хотел. Все шли на юристов да экономистов.
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