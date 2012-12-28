Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и начала делать губы

Правда открылась, когда в полицию на лжекосметолога поступила жалоба о ненадлежащем оказании услуг по биоревитализации.

В Грязях направлено в суд уголовное дело 35-летней женщины, обвиняемой в приобретении поддельного диплома о медицинском образовании.– Женщина с 2014 года занималась оказанием косметологических услуг – делала перманентный макияж, но хотела выполнять более дорогостоящие процедуры, в том числе контурную пластику губ. По версии следствия, в июле 2023 года грязинка приобрела поддельный диплом Омского государственного медицинского университета, свидетельствующий о наличии у нее квалификации «Врач-лечебник 31.05.01 Лечебное дело». Правда открылась, когда в полицию на лже-косметолога поступила жалоба о ненадлежащем оказании услуг по биоревитализации, – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Документ не соответствовал защитным комплексам бланков диплома специалиста и приложения к нему. Изображения номеров на них выполнены электрографическим способом на цветном лазерном принтере.Косметологу с поддельным дипломом грозит лишение свободы на срок до одного года.