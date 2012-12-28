В Липецкой области станет жарче

Дождей не предвидится.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +27 до +32.В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.