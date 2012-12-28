В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в гребне антициклона, осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что около нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 1-6 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +26 до +31.В Липецке небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.