На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Погода в Липецке
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44 минуты назад
В Липецкой области сухо и до +31
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в гребне антициклона, осадки маловероятны.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 1-6 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +26 до +31.
В Липецке небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.
День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.
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