Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Происшествия
Погибшему на ЛКАД мотоциклисту было 50 лет
Происшествия
В Данкове погибла 17-летняя девушка
Происшествия
В реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
Приготовление обеда обернулось трагедией
Здоровье
На детской площадке нашли труп
Происшествия
Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов
Общество
Матери 12-летней девочки утвердили приговор за доведение её до самоубийства
Происшествия
В Липецкой области задержали нелегальных мигрантов
Происшествия
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Происшествия
Читать все
По Первомайской течёт канализация: устранять утечку мешают машины
Общество
На месте арт-центра из контейнеров начали делать детскую площадку
Общество
На озере в заказнике поймали двоих рыбаков с тремя сетями
Происшествия
У Нижнего парка ножом ранили мужчину
Происшествия
Десантники соберутся у памятника Маргелову и в Нижнем парке
Общество
11-летний мальчик порезал ножом младших брата и сестру
Происшествия
Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Общество
На игнорировавших машины со спецсигналами водителей составили три протокола
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла
НЛМК Live
Читать все
Погода в Липецке
158
44 минуты назад

В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в гребне антициклона, осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 1-6 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +26 до +31.

В Липецке небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.

День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.
погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить