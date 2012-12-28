Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
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Происшествия
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36 минут назад
В Данкове погибла 17-летняя девушка
Несовершеннолетняя выпала из окна.
Как стало известно GOROD48, несовершеннолетняя имела проблемы со здоровьем. Недавно девушка вернулась из Москвы, где получала лечение.
В произошедшем разбираются следственные органы.
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