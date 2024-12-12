Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
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Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов
Всё самое главное про последний понедельник июля.
Температура днём составит 27-29 градусов, понедельник пройдёт преимущественно без осадков.
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 микрорайон, 21, 21а, 22/2, 23, 24, 25;
- ул. Московская,75.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Гагарина, 110;
- ул. Зеленая, 1-19;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Индустриальная;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103;
- пер. Моторный, 1- 14;
- пер. Парковый, 1-11.
Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
Поклониться святому
В 8:30 у Христорождественского кафедрального собора (пл. Ленина-Соборная, 4) верующие будут встречать мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (6+).
В епархии сообщили, что поклониться святыне православные смогут сегодня и завтра до 20:00. Около ковчега будут совершаться богослужения и молитвы.
К слову, у православных сегодня большой праздник – День крещения Руси.
Фестиваль чтения
В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в 10:00 начнётся большое мероприятие - фестиваль «Большая экспедиция детского чтения. Семейный формат» (6+).
Расписание мероприятий на графике ниже.
Лавандовый мастер-класс
Интересно будет и в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). В 17:00 начнётся уютный мастер-класс от хозяйки лавандовой фермы «Услада» Юлии Скопенко (12+).
Фото vk.com/remeslo.lipetsk
Гостей ждёт и дегустация ароматного лавандового чая, рассказ о различных сортах лаванды, знакомство с процессом производства лавандового масла и цветочной воды. А ещё – урок по созданию уникального саше-бутылочки из натуральной лаванды.
Выставка
Музеи и выставочные залы сегодня закрыты, а полюбоваться прекрасным можно в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). С 10:00 до 18:00 посетителей ждёт выставка «По дороге к мастерству» (6+).
Фото vk.com
На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка, которых учит мастерству работы с кистью педагог Елена Безрядина.
Дорого сердцу…
22% липчан заявили в опросе SuperJob, что им трудно расстаться со старой одеждой и обувью.
15% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовую технику и электронику не могут 8% опрошенных, 6% не решаются выкидывать книги, по 5% — мебель, игрушки и детские вещи. По 4% дорожат подарками или бижутерией. Также горожанам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.
«Отдохнуть друг от друга»
40% липчан уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 49% допускают раздельные поездки, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
К курортным романам положительно относится не так уж и мало людей – 15% опрошенных. Осуждает их 51%.
Дорогие липчане! Подходит к концу уже второй месяц лета. Дел всё равно ещё невпроворот, но при этом нужно обязательно выкроить время и для новостей. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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