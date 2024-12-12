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Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов

Всё самое главное про последний понедельник июля.

Жарко и сухо

Температура днём составит 27-29 градусов, понедельник пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 микрорайон, 21, 21а, 22/2, 23, 24, 25;
- ул. Московская,75.

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Испытают неудобства и жители частного сектора на улице Большие Ключи.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Гагарина, 110;
- ул. Зеленая, 1-19;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Индустриальная;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103;
- пер. Моторный, 1- 14;
- пер. Парковый, 1-11.

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Пробки

Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Поклониться святому

В 8:30 у Христорождественского кафедрального собора (пл. Ленина-Соборная, 4) верующие будут встречать мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (6+).

В епархии сообщили, что поклониться святыне православные смогут сегодня и завтра до 20:00. Около ковчега будут совершаться богослужения и молитвы.

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Патриархом Тихон стал в 1917 году в сложные годы революции и становления советской власти, для церкви и верующих это были непростые времена.

К слову, у православных сегодня большой праздник – День крещения Руси.

Фестиваль чтения

В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в 10:00 начнётся большое мероприятие - фестиваль «Большая экспедиция детского чтения. Семейный формат» (6+).

Расписание мероприятий на графике ниже.

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Лавандовый мастер-класс

Интересно будет и в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). В 17:00 начнётся уютный мастер-класс от хозяйки лавандовой фермы «Услада» Юлии Скопенко (12+).

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Фото vk.com/remeslo.lipetsk

Гостей ждёт и дегустация ароматного лавандового чая, рассказ о различных сортах лаванды, знакомство с процессом производства лавандового масла и цветочной воды. А ещё – урок по созданию уникального саше-бутылочки из натуральной лаванды.

Выставка

Музеи и выставочные залы сегодня закрыты, а полюбоваться прекрасным можно в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). С 10:00 до 18:00 посетителей ждёт выставка «По дороге к мастерству» (6+).

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Фото vk.com

На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка, которых учит мастерству работы с кистью педагог Елена Безрядина.

Дорого сердцу…

22% липчан заявили в опросе SuperJob, что им трудно расстаться со старой одеждой и обувью.

15% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовую технику и электронику не могут 8% опрошенных, 6% не решаются выкидывать книги, по 5% — мебель, игрушки и детские вещи. По 4% дорожат подарками или бижутерией. Также горожанам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.

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24% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 13% — напротив, ничего не могут выбросить.

«Отдохнуть друг от друга»

40% липчан уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 49% допускают раздельные поездки, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

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4% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь, чтобы отдохнуть друг от друга.

К курортным романам положительно относится не так уж и мало людей – 15% опрошенных. Осуждает их 51%.

Дорогие липчане! Подходит к концу уже второй месяц лета. Дел всё равно ещё невпроворот, но при этом нужно обязательно выкроить время и для новостей. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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