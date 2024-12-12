Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов

Всё самое главное про последний понедельник июля.

Температура днём составит 27-29 градусов, понедельник пройдёт преимущественно без осадков.















- ул. Московская,75.















- пер. Парковый, 1-11.















В епархии сообщили, что поклониться святыне православные смогут сегодня и завтра до 20:00. Около ковчега будут совершаться богослужения и молитвы.















Интересно будет и в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). В 17:00 начнётся уютный мастер-класс от хозяйки лавандовой фермы «Услада» Юлии Скопенко (12+).













Фото vk.com/remeslo.lipetsk

Музеи и выставочные залы сегодня закрыты, а полюбоваться прекрасным можно в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). С 10:00 до 18:00 посетителей ждёт выставка «По дороге к мастерству» (6+).















Фото vk.com



На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка, которых учит мастерству работы с кистью педагог Елена Безрядина.

15% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовую технику и электронику не могут 8% опрошенных, 6% не решаются выкидывать книги, по 5% — мебель, игрушки и детские вещи. По 4% дорожат подарками или бижутерией. Также горожанам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.















40% липчан уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 49% допускают раздельные поездки, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.















С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 9 микрорайон, 21, 21а, 22/2, 23, 24, 25;Испытают неудобства и жители частного сектора на улице Большие Ключи.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Гагарина, 110;- ул. Зеленая, 1-19;- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;- ул. Индустриальная;- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103;- пер. Моторный, 1- 14;Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.В 8:30 у Христорождественского кафедрального собора (пл. Ленина-Соборная, 4) верующие будут встречать мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея РусиПатриархом Тихон стал в 1917 году в сложные годы революции и становления советской власти, для церкви и верующих это были непростые времена.К слову, у православных сегодня большой праздник – День крещения Руси.В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в 10:00 начнётся большое мероприятие - фестиваль «Большая экспедиция детского чтения. Семейный формат» (6+).Расписание мероприятий на графике ниже.Гостей ждёт и дегустация ароматного лавандового чая, рассказ о различных сортах лаванды, знакомство с процессом производства лавандового масла и цветочной воды. А ещё – урок по созданию уникального саше-бутылочки из натуральной лаванды.22% липчан заявили в опросе SuperJob, что им трудно расстаться со старой одеждой и обувью.24% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 13% — напротив, ничего не могут выбросить.4% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь, чтобы отдохнуть друг от друга.К курортным романам положительно относится не так уж и мало людей – 15% опрошенных. Осуждает их 51%.