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Кто не наелся клубники? Можно купить по 1 200 рублей
Общество
Читать все
Общество
139
27 минут назад

Кто не наелся клубники? Можно купить по 1 200 рублей

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю сбавила в цене сразу на 50 рублей 25 копеек, в основном из-за овощей.



Зато наша корзина с дорогими продуктами подорожала на 37 рублей 34 копейки. Цены на овощи в дорогом сегменте не изменились, выросли в цене рис и гречка. Но это, скорее всего, из-за окончания скидок.



В магазинах картофель продают уже по 39 рублей 90 копеек.



На Центральном рынке самые дешевые клубни предлагают по 40 рублей.

За такую же цену на базаре можно купить килограмм яблок, правда, падалицы. Съемные дешевле 100 рублей не продают. При этом в магазине цены на самые наливные приближаются к 200 рублям.



Мы обратили внимание, что на рубль выросли цены на самый дешевый хлеб. И теперь он стоит дороже 20 рублей.

В магазинах упорно пытаются продать кабачки. В одном — по 99 рублей 90 копеек за килограмм.



В другом, со скидками — по 74 рубля 99 копеек. Пока мы изучали цены, никто кабачками не заинтересовался.



На Центральном рынке кабачки стоят от 30 до 50 рублей за килограмм.

При том, что овощи в магазинах сильно подешевели, там упорно продолжают продавать мытую морковь, которая в два с лишним раза дороже немытой.



В липецких садах клубника уже давно сошла. Но на Центральном рынке довольно много привозной. Ее можно купить по 300 рублей — даже дешевле, чем месяц назад продавали местную. При этом в магазине эту ягоду, если рассматривать по цене, вполне можно отнести к деликатесу. Упаковку в 250 граммов продают по 299 рублей 99 копеек, то есть килограмм стоит почти 1 200 рублей!

На Центральном рынке до сих пор много малины. Ее предлагают по 400 рублей за килограмм. Это существенно дешевле прошлогодних цен, когда покупали и по 600 рублей.

Много вишни. Привозная черешня в этом году стала дороже примерно на 100 рублей.

Не торопятся продавцы снижать цены на помидоры и на местные огурцы. Хотя сезон варений и солений в самом разгаре.

Кстати, сахар теперь лучше покупать мелким оптом, по пять килограммов.

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