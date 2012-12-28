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Общество
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сегодня, 14:48
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Липчанин отсудил у клуба «СитиФитнес» 82,5 тысяч рублей
Клуб не открылся в обещанное время.
В марте 2024 года гражданин заключил договор об оказании спортивно-оздоровительных услуг в строящемся здании фитнес-клуба «СитиФитнес». Заплатил за абонемент 52 тысячи рублей. Однако спустя семь месяцев фитнес-клуб так и не открылся. Липчанин попытался расторгнуть договор и вернуть деньги. Но в клубе ему навстречу не пошли.
Тогда он обратился в региональный Роспотребнадзор, который через суд на основании закона «О защите прав потребителей» потребовал уже не только вернуть предоплату, но и компенсацию морального вреда, а также штраф за то, что продавец услуг добровольно не вернул деньги.
В итоге суд вынес решение о взыскании с исполнителя не только денег, оплаченных по договору, но и компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей и штрафа — 27 500 рублей.
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