В большинстве избирательных участков на выборах в горсовет установят КОИБы

Для голосования на выборах депутатов Липецкого горсовета изготовят 377 500 бюллетеней, как обычных, так и для КОИБ.— На сентябрьских выборах в Липецке мы задействуем 129 комплексов обработки избирательных бюллетеней в 25-ти одномандатных избирательных округах. Запланированный тираж бюллетеней для КОИБ — 268 200 экземпляров. В других 11-ти одномандатных округах будут применяться обычные бюллетени. Количество таких бланков составит 109 300 штук, — сообщил председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоятся 14 сентября. Голосование продлится три дня.