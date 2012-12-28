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сегодня, 16:15
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В большинстве избирательных участков на выборах в горсовет установят КОИБы

Для голосования на выборах депутатов Липецкого горсовета изготовят 377 500 бюллетеней, как обычных, так и для КОИБ.

— На сентябрьских выборах в Липецке мы задействуем 129 комплексов обработки избирательных бюллетеней в 25-ти одномандатных избирательных округах. Запланированный тираж бюллетеней для КОИБ — 268 200 экземпляров. В других 11-ти одномандатных округах будут применяться обычные бюллетени. Количество таких бланков составит 109 300 штук, — сообщил председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.

Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоятся 14 сентября. Голосование продлится три дня.
выборы
горсовет
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость2
5 минут назад
Шоу продолжается когда же все это кончиться не один депутат не.выполняет свои обещания которые даёт перед выборам попадает в кресло и всё забывает набивает свой карман.
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Витёк
9 минут назад
Выборы не зачем проводить и так ясно кто будет не выборы а показуха сами себя выбирают.
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Дед
41 минуту назад
Скоро выборы запретят
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Савелий
сегодня, 18:41
Электронную систему голосования для того и придумали, что ее никак не проконтролировать.
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Думаешь
17 минут назад
Лучше по почте, как в Америке?
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наивные
сегодня, 18:31
решают не как голосуют,а как считают.
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Р
сегодня, 18:23
На месте лдпр и коммунистов я бы контролировал подсчёт голосов, потому что за ер желающих голосовать мало в народе.
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