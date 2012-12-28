В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
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сегодня, 16:15
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В большинстве избирательных участков на выборах в горсовет установят КОИБы
— На сентябрьских выборах в Липецке мы задействуем 129 комплексов обработки избирательных бюллетеней в 25-ти одномандатных избирательных округах. Запланированный тираж бюллетеней для КОИБ — 268 200 экземпляров. В других 11-ти одномандатных округах будут применяться обычные бюллетени. Количество таких бланков составит 109 300 штук, — сообщил председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.
Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоятся 14 сентября. Голосование продлится три дня.
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