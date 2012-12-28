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сегодня, 16:01
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Игорь Артамонов: «Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет»

Липецкий губернатор вручил почетные награды в честь Дня работника торговли более 40 работникам отрасли: кооператорам, поварам, барменам, кондитерам, мастерам-ремесленникам, отельерам, директорам магазинов, менеджерам предприятий торговли.

В структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности доля торговли — 9%. Сегодня потребительский рынок составляют 11 тысяч предприятий торговли и 1,6 тысячи предприятий общественного питания, где трудятся более 120 тысяч человек. Несмотря на трудности, эта сфера растет. В 2024 году в области было открыто 202 новых магазина, кафе, ресторанов, создано без малого 600 рабочих мест.

В преддверии Дня работника торговли, который по Указу президента РФ отмечается ежегодно в четвертую субботу июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и вице-спикер областного Совета Владимир Богодухов вручили почетные награды в честь Дня работника торговли более 40 работникам отрасли: сотрудникам профильного министерства правительства области, кооператорам, поварам, барменам, кондитерам, мастерам-ремесленникам, отельерам, директорам магазинов, менеджерам предприятий торговли.

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Губернатор назвал позитивными итоги работы отрасли. Оборот розничной торговли в регионе за прошлый год составил 419 млрд рублей, на 11% больше к уровню 2023-го. Второй кит отрасли, объем платных услуг, составил 101 млрд рублей (+2%), третий, оборот общественного питания, вырос до 14,8 миллиарда (+18% к уровню прошлого года). В среднем, каждый житель области, включая младенцев, приобрел товаров на 377 тыс. рублей, потратил в кафе и ресторанах 13 тысяч. По объему оборота розничной торговли на душу населения Липецкая область занимает 4 место среди областей Центрального федерального округа, а среди всех субъектов РФ — 26-е.

— Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет. Если говорить о развитии кооперации, то в этом плане наш регион, благодаря вашим стараниям, один из самых успешных в стране. Спасибо тем из вас, кто обеспечивает товарами первой необходимости отдаленные села. Такой бизнес можно с полной уверенностью назвать социальным. Отдельное спасибо вам, ветераны торговли, кто все это организовывал, кто учил молодых, передавал опыт. Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником! Успехов вам и радости! — обратился к присутствующим Игорь Артамонов.

Церемония награждения была внушительной. Глава региона и вице-спикер облсовета наградили знаком отличия Министерства промышленности и торговли РФ, медалью «Трудовая доблесть» директора кафе «Буфет у приятеля» Людмилу Глотову, председателя правления Елецкого райпо Наталью Минаеву, главу администрации Липецкого муниципального округа Давида Тодуа. Да-да, глава района проработал в кооперации 16 лет, прежде чем перешел в муниципальные служащие.

«Почетными работниками торговли» стали региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова, директор липецкого ТЦ Александр Мирошниченко, председатель правления Хлевенского райпо Галина Санина. Грамотами федерального министерства наградили повара 6-го разряда кафе «Эдем» Татьяну Горяйнову, заместителя управляющего гипермаркета «Метро» Оксану Ещенко, ведущего консультанта регионального министерства торговли и ценовой политики Елену Бокову, менеджера торгового зала сети «Европа» Юлию Пак, заместителя руководителя липецкого центра стандартизации и метрологии Елену Яблоновскую.

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Звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области» получили семь человек, Почетный знак правительства области «Во славу Земли Липецкой» вручили заместителю председателя правления облпотребсоюза Надежде Макаровой (она проработала в системе потребкооперации 45 лет). Почетной грамотой губернатора удостоили продавца продовольственных товаров села Большие Извалы Елецкого района Ларису Утукину. Благодарность губернатора объявили пяти работникам отрасли, а Благодарственные письма правительства области вручили шести лучшим по профессии. Десять награжденных было и по линии Областного совета.

Вице-губернатор Сергей Курбатов поблагодарил награжденных за умение работать в стремительно меняющемся мире — некоторые из отмеченных начинали свой путь, когда в ходу были деревянные счеты, а сейчас работают в эру искусственного интеллекта:

— Сейчас — время больших вызовов, и хорошая новость в том, что вы с ними справляетесь. Вы все умеете удивить. Вы делаете жизни липчан комфортнее, лучше, вкуснее!

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Присутствующим показали короткий видеоотчет о работе отрасли. Из него можно было узнать о 40-процентном росте присутствия местных продовольственных товаров на полках федеральных сетевых ритейлеров, о масленичных блинах, производстве электрокаров в Красном, о прекрасных блюдах, подающихся в липецких ресторанах, лебедянском молоке и яблоках, елецких кружевах, рынках и ярмарках, выездной торговле в отдаленных сёлах, ремесленниках, которых год от года становится все больше.

Лучшими по профессии в региональных конкурсах профмастерства среди поваров стали Артем Голосов, Владислав Кошевой и Александр Свиридов, среди кондитеров — Есения Горбунова, Наталья Черницына и Екатерина Сметанина, среди барменов — Евгений Логвиненко, Иван Волков и Алексей Зубов. Кстати, шесть представителей региона стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса «Торговля России в 2025 году»: магазины «Елецкие кружева» и «Руль» в номинации «Лучший магазин», рынок «Чеснок» в номинации «Лучший розничный рынок», «Фермерская ярмарка» и «Винная ярмарка» в номинации «Лучшая ярмарка», гастрофестиваль «Мусаткин двор» в номинации «Лучший торговый фестиваль».

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— Рада искренне вас всех тут, а этом большом зале! Я тоже, как и Давид Тодуа, пришла из реального сектора торговли. Я знаю, какой это непростой труд. Генри Форд сказал, что бизнес, который приносит только деньги — плохой бизнес. Я с ним согласна. Мы с вами — большая команда, которая вносит свой вклад в развитие экономики региона. Наша сплоченность — залог успеха. И я бы хотела сказать спасибо нашим ветеранам. Мы вас не имеем права подвести. Мы будем продолжать то дело, которое начали вы. Я благодарю вас за то, что вы есть, за ваше наставничество, — обратилась к столу, за которым сидели ветераны отрасти, министр региональной торговли Елена Мещерякова.

Одна из ветеранов, Александра Комарова, в ответном слове с большим чувством, проникновенно рассказала о своем жизненном пути. Как она, девочка из Усмани с восемью классами образования, прошла этапы большого пути. Работая, она окончила курсы продавцов и кассиров, техникум, институт. «Я всегда бралась за любую работу, делала ее от души». Начав с посудомойки и продавца пирожков, Комарова закончила свою рабочую биографию директором липецкого ресторана «Центральный».

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Праздник завершился душевным выступлением дуэта Поляковых, Евгения и Ольги, исполнивших любимые песни награжденных.
День работника торговли
Игорь Артамонов
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Комментарии (33)

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Гость2
4 минуты назад
Кругом обман веры не кому нет живут себя хваля.
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Вася
10 минут назад
Хорошо когда губернатор доволен, когда все по масти, на мази. Так было не всегда. Область мала, нет размаха. Нет перспективы. То ли дело Чукотка. Анадырь. Льды. Снега.
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Работники
34 минуты назад
Пенсионерка ,почты получают зарплату меньше ,чем ваши пенсии !
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Ну
3 минуты назад
и чем тут гордиться и быть довольным.
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35 лет прошло
36 минут назад
вроде заявляют новая страна,а смотришь ссср в действии.доски почета,заседание нужных людей,вручение наград и т.д.
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Ага
19 минут назад
Только при СССР цены были стабильными и не росли, как грибы после дождя, и зарплат с пенсиями вполне хватало, чтобы жить, а не выживать еле-еле...
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Пенсионерка
55 минут назад
Липчане бывают разными. Те, кто на встрече, видимо, очень довольны. А вот пенсионеры недовольны очень, цены все растут и растут катастрофически.
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Николай Васильевич
сегодня, 18:45
дороги в губернии «бархатные» - хорошего качества , а сам губернатор является мудрым правителем, который отлично «понимает свою должность.
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человек
сегодня, 18:28
пора губернатору в москву на повышение.в липецкой области он всех сделал богатыми,счастливыми.
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я
сегодня, 18:20
Все друг друга поздравили - молодцы, расходимся!
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Липчанин
сегодня, 18:18
Молодец Артамонов! Поддерживаем!
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О как
сегодня, 18:13
Чем довольно, что из Липецка сделал Нью-Москву.?
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