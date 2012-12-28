Игорь Артамонов: «Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет»

Липецкий губернатор вручил почетные награды в честь Дня работника торговли более 40 работникам отрасли: кооператорам, поварам, барменам, кондитерам, мастерам-ремесленникам, отельерам, директорам магазинов, менеджерам предприятий торговли.

В структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности доля торговли — 9%. Сегодня потребительский рынок составляют 11 тысяч предприятий торговли и 1,6 тысячи предприятий общественного питания, где трудятся более 120 тысяч человек. Несмотря на трудности, эта сфера растет. В 2024 году в области было открыто 202 новых магазина, кафе, ресторанов, создано без малого 600 рабочих мест.В преддверии Дня работника торговли, который по Указу президента РФ отмечается ежегодно в четвертую субботу июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и вице-спикер областного Совета Владимир Богодухов вручили почетные награды в честь Дня работника торговли более 40 работникам отрасли: сотрудникам профильного министерства правительства области, кооператорам, поварам, барменам, кондитерам, мастерам-ремесленникам, отельерам, директорам магазинов, менеджерам предприятий торговли.Губернатор назвал позитивными итоги работы отрасли. Оборот розничной торговли в регионе за прошлый год составил 419 млрд рублей, на 11% больше к уровню 2023-го. Второй кит отрасли, объем платных услуг, составил 101 млрд рублей (+2%), третий, оборот общественного питания, вырос до 14,8 миллиарда (+18% к уровню прошлого года). В среднем, каждый житель области, включая младенцев, приобрел товаров на 377 тыс. рублей, потратил в кафе и ресторанах 13 тысяч. По объему оборота розничной торговли на душу населения Липецкая область занимает 4 место среди областей Центрального федерального округа, а среди всех субъектов РФ — 26-е.— Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет. Если говорить о развитии кооперации, то в этом плане наш регион, благодаря вашим стараниям, один из самых успешных в стране. Спасибо тем из вас, кто обеспечивает товарами первой необходимости отдаленные села. Такой бизнес можно с полной уверенностью назвать социальным. Отдельное спасибо вам, ветераны торговли, кто все это организовывал, кто учил молодых, передавал опыт. Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником! Успехов вам и радости! — обратился к присутствующим Игорь Артамонов.Церемония награждения была внушительной. Глава региона и вице-спикер облсовета наградили знаком отличия Министерства промышленности и торговли РФ, медалью «Трудовая доблесть» директора кафе «Буфет у приятеля» Людмилу Глотову, председателя правления Елецкого райпо Наталью Минаеву, главу администрации Липецкого муниципального округа Давида Тодуа. Да-да, глава района проработал в кооперации 16 лет, прежде чем перешел в муниципальные служащие.«Почетными работниками торговли» стали региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова, директор липецкого ТЦ Александр Мирошниченко, председатель правления Хлевенского райпо Галина Санина. Грамотами федерального министерства наградили повара 6-го разряда кафе «Эдем» Татьяну Горяйнову, заместителя управляющего гипермаркета «Метро» Оксану Ещенко, ведущего консультанта регионального министерства торговли и ценовой политики Елену Бокову, менеджера торгового зала сети «Европа» Юлию Пак, заместителя руководителя липецкого центра стандартизации и метрологии Елену Яблоновскую.Звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области» получили семь человек, Почетный знак правительства области «Во славу Земли Липецкой» вручили заместителю председателя правления облпотребсоюза Надежде Макаровой (она проработала в системе потребкооперации 45 лет). Почетной грамотой губернатора удостоили продавца продовольственных товаров села Большие Извалы Елецкого района Ларису Утукину. Благодарность губернатора объявили пяти работникам отрасли, а Благодарственные письма правительства области вручили шести лучшим по профессии. Десять награжденных было и по линии Областного совета.Вице-губернатор Сергей Курбатов поблагодарил награжденных за умение работать в стремительно меняющемся мире — некоторые из отмеченных начинали свой путь, когда в ходу были деревянные счеты, а сейчас работают в эру искусственного интеллекта:— Сейчас — время больших вызовов, и хорошая новость в том, что вы с ними справляетесь. Вы все умеете удивить. Вы делаете жизни липчан комфортнее, лучше, вкуснее!Присутствующим показали короткий видеоотчет о работе отрасли. Из него можно было узнать о 40-процентном росте присутствия местных продовольственных товаров на полках федеральных сетевых ритейлеров, о масленичных блинах, производстве электрокаров в Красном, о прекрасных блюдах, подающихся в липецких ресторанах, лебедянском молоке и яблоках, елецких кружевах, рынках и ярмарках, выездной торговле в отдаленных сёлах, ремесленниках, которых год от года становится все больше.Лучшими по профессии в региональных конкурсах профмастерства среди поваров стали Артем Голосов, Владислав Кошевой и Александр Свиридов, среди кондитеров — Есения Горбунова, Наталья Черницына и Екатерина Сметанина, среди барменов — Евгений Логвиненко, Иван Волков и Алексей Зубов. Кстати, шесть представителей региона стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса «Торговля России в 2025 году»: магазины «Елецкие кружева» и «Руль» в номинации «Лучший магазин», рынок «Чеснок» в номинации «Лучший розничный рынок», «Фермерская ярмарка» и «Винная ярмарка» в номинации «Лучшая ярмарка», гастрофестиваль «Мусаткин двор» в номинации «Лучший торговый фестиваль».— Рада искренне вас всех тут, а этом большом зале! Я тоже, как и Давид Тодуа, пришла из реального сектора торговли. Я знаю, какой это непростой труд. Генри Форд сказал, что бизнес, который приносит только деньги — плохой бизнес. Я с ним согласна. Мы с вами — большая команда, которая вносит свой вклад в развитие экономики региона. Наша сплоченность — залог успеха. И я бы хотела сказать спасибо нашим ветеранам. Мы вас не имеем права подвести. Мы будем продолжать то дело, которое начали вы. Я благодарю вас за то, что вы есть, за ваше наставничество, — обратилась к столу, за которым сидели ветераны отрасти, министр региональной торговли Елена Мещерякова.Одна из ветеранов, Александра Комарова, в ответном слове с большим чувством, проникновенно рассказала о своем жизненном пути. Как она, девочка из Усмани с восемью классами образования, прошла этапы большого пути. Работая, она окончила курсы продавцов и кассиров, техникум, институт. «Я всегда бралась за любую работу, делала ее от души». Начав с посудомойки и продавца пирожков, Комарова закончила свою рабочую биографию директором липецкого ресторана «Центральный».Праздник завершился душевным выступлением дуэта Поляковых, Евгения и Ольги, исполнивших любимые песни награжденных.