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381
вчера, 22:06
Желтый уровень воздушной опасности введен в Липецкой области
Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области.
желтый уровень опасности
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