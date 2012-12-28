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сегодня, 09:05
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В Ельце завели дело о попытке подкупа сотрудников Госавтоинспекции

Нетрезвый водитель «Оки» пытался откупиться сорока тысячами рублей.

В отдел экономической безопасности елецкой полиции поступили материалы о попытке дачи взятки сотрудникам ГИБДД. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (приготовление к даче взятки).

Согласно материалам проверки, 30 июня 2025 года инспекторы ДПС остановили на ул. К. Цеткин автомобиль «Ока»  за рулём которого находился нетрезвый 52-летний местный житель. Во время оформления протокола по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) водитель предложил сотрудникам 40 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.

Полицейские отказались от денег и в установленном порядке зафиксировали попытку подкупа. Преступные действия водителя не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. В настоящее время проводится расследование по возбуждённому уголовному делу, сообщили в УМВД России по Липецкой области.


Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
взятка
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Комментарии (4)

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Сергей
10 минут назад
Бедолага. Почти стоимость своей "ласточки" предлагал.
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Гость
12 минут назад
В Европе от трех тысяч евро
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Да уж
21 минуту назад
Лет десять назад прокатило бы..
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