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сегодня, 09:05
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В Ельце завели дело о попытке подкупа сотрудников Госавтоинспекции
Нетрезвый водитель «Оки» пытался откупиться сорока тысячами рублей.
Согласно материалам проверки, 30 июня 2025 года инспекторы ДПС остановили на ул. К. Цеткин автомобиль «Ока» за рулём которого находился нетрезвый 52-летний местный житель. Во время оформления протокола по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) водитель предложил сотрудникам 40 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.
Полицейские отказались от денег и в установленном порядке зафиксировали попытку подкупа. Преступные действия водителя не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. В настоящее время проводится расследование по возбуждённому уголовному делу, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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