В Ельце завели дело о попытке подкупа сотрудников Госавтоинспекции

Нетрезвый водитель «Оки» пытался откупиться сорока тысячами рублей.

В отдел экономической безопасности елецкой полиции поступили материалы о попытке дачи взятки сотрудникам ГИБДД. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (приготовление к даче взятки).Согласно материалам проверки, 30 июня 2025 года инспекторы ДПС остановили на ул. К. Цеткин автомобиль «Ока» за рулём которого находился нетрезвый 52-летний местный житель. Во время оформления протокола по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) водитель предложил сотрудникам 40 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.Полицейские отказались от денег и в установленном порядке зафиксировали попытку подкупа. Преступные действия водителя не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. В настоящее время проводится расследование по возбуждённому уголовному делу, сообщили в УМВД России по Липецкой области.