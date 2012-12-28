Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
41 минуту назад
«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью
В южной программе игр нашей команды произошли изменения.
Игра вновь прошла на поле «домашней» для липчан «Лоо-Арены». Встреча с 9-й командой по итогам прошлогоднего турнира в «западной» «подгруппе №4» прошла в равной борьбе, что и неудивительно – обе команды находятся под нагрузками, тренируются по два раза в день.
В первом тайме соперники не использовали выход один на один с играющим тренером вратарей липчан Александром Кобзевым: нападающий пробил выше ворот. У «Металлурга» мог снять «южное голевое проклятие» Денис Семин, которого партнёры вывели на убойную позицию, но явно поторопился с ударом в одно касание и упустил момент.
Сёмин не забивает из выгодной ситуации
Во втором тайме сначала забил «Череповец»: мяч метался по липецкой штрафной и в конце концов отскочил к 26-летнему форварду Илье Анциферову, которому на 56-й минуте оставалось не промахнуться по пустым воротам.
Сергею Хрипункову и Ко помогли замены, в первую очередь – выход на поле молодых футболистов. На 74-й минуте 18-летний Матвей Ивашов поборолся перед чужой штрафной, откинул мяч 21-летнему Захару Подзолкову, который пасом в разрез вывел на ударную позицию Владислава Агалакова. Удар в нижний угол у 25-летнего форварда был неотразим – 1:1.
– Мяч здорово лёг мне на ногу, поэтому удар получился таким сильным, – прокомментировал свой успех автор первого гола липчан на сборе в Лоо-2026, – До этого мы в двух матчах не могли забить, хотя имели моменты. Это немного уже начинало довлеть над футболистами. Мы и в этой игре пока показали не лучшую реализацию: создали пять или шесть шансов для взятия ворот – забей хотя бы каждый третий, то победили бы. Но главное – сдвинули дело с «мёртвой точки», крайне важно было забить. Надеюсь, что теперь голы в ворота соперников пойдут бодрее.
Агалаков в этой игре, к слову, успел поиграть на трёх разных позициях: начинал в полузащите, потом оказался на позиции крайнего форварда, а гол забивал уже в качестве центрального нападающего.
Тренерский штаб липчан
Ближе к концу игры вышедший на замену атакующий хавбек липчан Артём Нтумба, в прошлом – игрок «Ростова», «звезда» Медийной футбольной лиги и блогер, заработал красную карточку за грубые слова в адрес арбитра.
Артём начал матч на скамейке запасных, вышел на поле, но отличился не голом
Сам Артём объяснил GOROD48 свою несдержанность тем, что судья, по его мнению, трижды не реагировал на грубые фолы северян, поэтому уроженец Москвы с конголезскими корнями проявил глубины познания «великого и могучего языка».
Матч был товарищеский, поэтому «Металлург» не остался вдесятером: вместо удалённого Нтумбы вышел 18-летний Роман Ведищев.
«Металлург» нажимал в концовке, но на победу пока не хватило сил. Впрочем, шанс ещё будет. В программе контрольных игр «сталеваров» произошли изменения: сегодня липчане вновь встретятся с «Череповцом», а запланированная на 12 марта игра с «Динамо» из Санкт-Петербурге не состоится. Всего на сборе Хрипунков и Ко проведут ещё 3 встречи, 16 марта отправятся домой.
Старт сезона у «Металлурга» намечен на 28 марта, причём в Липецк в этот день сразу приедет один из конкурентов в борьбе за повышение в классе белгородский «Салют».
