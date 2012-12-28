«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью

В южной программе игр нашей команды произошли изменения.

В первом тайме соперники не использовали выход один на один с играющим тренером вратарей липчан Александром Кобзевым: нападающий пробил выше ворот. У «Металлурга» мог снять «южное голевое проклятие» Денис Семин, которого партнёры вывели на убойную позицию, но явно поторопился с ударом в одно касание и упустил момент.









Сёмин не забивает из выгодной ситуации

Агалаков в этой игре, к слову, успел поиграть на трёх разных позициях: начинал в полузащите, потом оказался на позиции крайнего форварда, а гол забивал уже в качестве центрального нападающего.









Тренерский штаб липчан

Ближе к концу игры вышедший на замену атакующий хавбек липчан Артём Нтумба, в прошлом – игрок «Ростова», «звезда» Медийной футбольной лиги и блогер, заработал красную карточку за грубые слова в адрес арбитра.









Артём начал матч на скамейке запасных, вышел на поле, но отличился не голом

«Металлург» нажимал в концовке, но на победу пока не хватило сил. Впрочем, шанс ещё будет. В программе контрольных игр «сталеваров» произошли изменения: сегодня липчане вновь встретятся с «Череповцом», а запланированная на 12 марта игра с «Динамо» из Санкт-Петербурге не состоится. Всего на сборе Хрипунков и Ко проведут ещё 3 встречи, 16 марта отправятся домой.









Старт сезона у «Металлурга» намечен на 28 марта, причём в Липецк в этот день сразу приедет один из конкурентов в борьбе за повышение в классе белгородский «Салют».









В третьем спарринге на южном сборе липецкий «Металлург» сыграл вничью с «Череповцом» - 1:1.Игра вновь прошла на поле «домашней» для липчан «Лоо-Арены». Встреча с 9-й командой по итогам прошлогоднего турнира в «западной» «подгруппе №4» прошла в равной борьбе, что и неудивительно – обе команды находятся под нагрузками, тренируются по два раза в день.Во втором тайме сначала забил «Череповец»: мяч метался по липецкой штрафной и в конце концов отскочил к 26-летнему форварду Илье Анциферову, которому на 56-й минуте оставалось не промахнуться по пустым воротам.Сергею Хрипункову и Ко помогли замены, в первую очередь – выход на поле молодых футболистов. На 74-й минуте 18-летний Матвей Ивашов поборолся перед чужой штрафной, откинул мяч 21-летнему Захару Подзолкову, который пасом в разрез вывел на ударную позицию Владислава Агалакова. Удар в нижний угол у 25-летнего форварда был неотразим – 1:1.– Мяч здорово лёг мне на ногу, поэтому удар получился таким сильным, – прокомментировал свой успех автор первого гола липчан на сборе в Лоо-2026, – До этого мы в двух матчах не могли забить, хотя имели моменты. Это немного уже начинало довлеть над футболистами. Мы и в этой игре пока показали не лучшую реализацию: создали пять или шесть шансов для взятия ворот – забей хотя бы каждый третий, то победили бы. Но главное – сдвинули дело с «мёртвой точки», крайне важно было забить. Надеюсь, что теперь голы в ворота соперников пойдут бодрее.Сам Артём объяснил GOROD48 свою несдержанность тем, что судья, по его мнению, трижды не реагировал на грубые фолы северян, поэтому уроженец Москвы с конголезскими корнями проявил глубины познания «великого и могучего языка».Матч был товарищеский, поэтому «Металлург» не остался вдесятером: вместо удалённого Нтумбы вышел 18-летний Роман Ведищев.