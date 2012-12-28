«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Общество
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вчера, 14:13
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
18 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Космонавтов, 29/4, улица Космонавтов, 39/2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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