На трех улицах Липецка отключат холодную воду

18 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат в домах № 46а по улице Ильича, №№ 11, 11/1 по улице Циолковского, №№ 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 29/3, 29/4, 31/3, 37/5, 39/5, 39/3, 39/4 по улице Космонавтов.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Космонавтов, 29/4, улица Космонавтов, 39/2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.