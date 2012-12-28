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В Липецке – большое отключение холодной воды
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Общество
3185
вчера, 14:13
4

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

18 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат в домах № 46а по улице Ильича, №№ 11, 11/1 по улице Циолковского, №№ 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 29/3, 29/4, 31/3, 37/5, 39/5, 39/3, 39/4 по улице Космонавтов.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Космонавтов, 29/4, улица Космонавтов, 39/2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
безропотный электорат
вчера, 22:49
достали отключиния
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28мкрн
вчера, 14:55
А у нас есть.
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27мкрн
вчера, 14:25
а куда дели горячую воду?? отключение должно быть только через 10 дней, а воды уже нет.
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гость
вчера, 14:57
охладили
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