Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди

18 и 19 мая Липецкая область попадет под влияние циклона с запада – пройдут дожди. 20 мая существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 мая - 14-16 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 20 мая – 13 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области будет облачно, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза.