«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Погода в Липецке
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17.05.2025 17:08
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Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди
18 и 19 мая Липецкая область попадет под влияние циклона с запада – пройдут дожди. 20 мая существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области будет облачно, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.
В Липецке облачно, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.
День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза.
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