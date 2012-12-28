«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Общество
2160
вчера, 10:54
29
Морковь по социальной цене — 118 рублей 99 копеек
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов, напротив, подешевел на 211 рублей 12 копеек. В основном из-за того, что в продаже мы не нашли картофель из Азербайджана по 350 рублей за килограмм.
Мы уже второй год подряд следим за ценами в магазинах, но не припомним, чтобы они так активно росли. Совсем недавно падали цены на охлажденных кур, а теперь они пошли в рост. За неделю плюсом сразу 20 рублей за килограмм.
При этом яйца продолжают дешеветь. Их можно купить уже дешевле 50 рублей.
Овощи из нашей дешёвой корзины резко выросли в цене, при том, что в дорогой — цены на них, напротив, снизились.
В одном из магазинов морковь продавалась по 118 рублей 99 копеек — с припиской «социальная цена». Какая же она социальная?! Да, морковь мытая, такая всегда дороже, но не мытой в магазине не оказалось! Рядом лежала фасованная морковь из Израиля. Она была дешевле — по 99 рублей 99 копеек.
Продолжает дорожать лук. Фасованный он тоже стоит дешевле, чем весовой.
Дорожает капуста.
На Центральном рынке местной уже нет, только привозная.
— Свою старую капусту уже всю доели, — сказала продавец.
На Центральном рынке по-прежнему самый дешевый картофель — 80 рублей за килограмм. В магазинах мы дешевле 98 рублей 89 копеек не нашли.
Зато увидели скидки на бананы! Их продавали по 149 рублей 99 копеек за кило.
Несмотря на холодную весну, в магазинах уже вовсю торгуют персиками — по 279 рублей 99 копеек и абрикосами — по 369 рублей 99 копеек за килограмм.
Мандаринов и апельсинов все меньше, мы на следующей неделе решили их исключить из нашего обзора.
Пока мы изучали цены, в одном из магазинов услышали рекламу — наступил сезон клубники. Но клубники на прилавках не нашли.
— Раскупили всю, 100 граммов продавали за 76 рублей. Скоро еще обещают подвезти, — сказала продавец.
Между тем, на Центральном рынке эта ягода стоит в два с лишним раза дешевле. Мы нашли даже по 350 рублей за килограмм, хотя есть и по 600 рублей.
На рынке все больше местных тепличных огурцов. Цена у всех одна — 250 рублей за килограмм.
— А вы их посадите. Вырастите. А потом говорите, что дорого! — возмутился продавец.
Привозные огурцы можно найти и по 60 рублей за килограмм. Совсем дешево, если вспомнить, что в конце прошлого года в магазинах они стоили дороже 500 рублей за килограмм.
Для любителей вкусно поесть на Центральном рынке есть лангусты по 1 100 рублей за килограмм.
— У нас всегда большой выбор продукции! — с гордостью сказал продавец.
7
2
9
3
5
Комментарии (29)