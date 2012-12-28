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2160
вчера, 10:54
29

Морковь по социальной цене — 118 рублей 99 копеек

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов подорожала на 48 рублей 67 копеек. Выросли в цене куры, сливочное масло и овощи.



Набор дорогих продуктов, напротив, подешевел на 211 рублей 12 копеек. В основном из-за того, что в продаже мы не нашли картофель из Азербайджана по 350 рублей за килограмм.



Мы уже второй год подряд следим за ценами в магазинах, но не припомним, чтобы они так активно росли. Совсем недавно падали цены на охлажденных кур, а теперь они пошли в рост. За неделю плюсом сразу 20 рублей за килограмм.



При этом яйца продолжают дешеветь. Их можно купить уже дешевле 50 рублей.



Овощи из нашей дешёвой корзины резко выросли в цене, при том, что в дорогой — цены на них, напротив, снизились.

В одном из магазинов морковь продавалась по 118 рублей 99 копеек — с припиской «социальная цена». Какая же она социальная?! Да, морковь мытая, такая всегда дороже, но не мытой в магазине не оказалось! Рядом лежала фасованная морковь из Израиля. Она была дешевле — по 99 рублей 99 копеек.



Продолжает дорожать лук. Фасованный он тоже стоит дешевле, чем весовой.





Дорожает капуста.



На Центральном рынке местной уже нет, только привозная.

— Свою старую капусту уже всю доели, — сказала продавец.

На Центральном рынке по-прежнему самый дешевый картофель — 80 рублей за килограмм. В магазинах мы дешевле 98 рублей 89 копеек не нашли.



Зато увидели скидки на бананы! Их продавали по 149 рублей 99 копеек за кило.



Несмотря на холодную весну, в магазинах уже вовсю торгуют персиками — по 279 рублей 99 копеек и абрикосами — по 369 рублей 99 копеек за килограмм.



Мандаринов и апельсинов все меньше, мы на следующей неделе решили их исключить из нашего обзора.

Пока мы изучали цены, в одном из магазинов услышали рекламу — наступил сезон клубники. Но клубники на прилавках не нашли.

— Раскупили всю, 100 граммов продавали за 76 рублей. Скоро еще обещают подвезти, — сказала продавец.

Между тем, на Центральном рынке эта ягода стоит в два с лишним раза дешевле. Мы нашли даже по 350 рублей за килограмм, хотя есть и по 600 рублей.

На рынке все больше местных тепличных огурцов. Цена у всех одна — 250 рублей за килограмм.

— А вы их посадите. Вырастите. А потом говорите, что дорого! — возмутился продавец.

Привозные огурцы можно найти и по 60 рублей за килограмм. Совсем дешево, если вспомнить, что в конце прошлого года в магазинах они стоили дороже 500 рублей за килограмм.

Для любителей вкусно поесть на Центральном рынке есть лангусты по 1 100 рублей за килограмм.



— У нас всегда большой выбор продукции! — с гордостью сказал продавец.
цены
дороже/дешевле
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9
3
5

Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Уже не наивный
вчера, 22:19
С такими ценами кажется, что кризис не только наступил, ноти углубляется....
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Есть нюанс
вчера, 18:57
Обвешивают на Центральном рынке. Практически все. Так что на цены там ориентироваться нельзя.
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Бомж
вчера, 18:02
На подножий корм ,нас потихонечку переводит правительство.
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Вы че ,
вчера, 17:35
нормальные цены по нашим временам !
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#
вчера, 14:54
Будет в этом году всём яблоки и клубника и остальное тоже ?
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Ехидный
вчера, 14:28
Именно все так и есть , барыги и спекулянты , смотрел блог пивовара .. Там себестоимостью литра пива .. 21 рубль , но что же мы видим по факту, напиток пролетариата , за тот же литр приближается к цене 220 рублей , доколе я, вас спрашиваю, а ? Норм так накрутка , слов нет , кипит мой разум возмущённо)))
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Егор Тимурович
вчера, 13:09
Не надо нам ничего своего, мы все за границей купим.
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жадный барыга
вчера, 13:00
ни стыда ни совести. ничего лишнего
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Ник
вчера, 12:54
Нужно уже продукты через оzon и Вайлдберриз продавать. Сразу многое доступнее станет
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САИ
вчера, 12:44
Пока государство не вмешается, бардак с ценами будет только усиливаться. Если торговая наценка в разы превышает затраты на производство, это что?
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Я помню
вчера, 16:50
Спасибо, не надо. Если государство вмешается, вообще будут пустые полки, как было перед крушением совка.
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