После поклейки на обоях проявились тёмные полосы — покупатель отсудил 265 тысяч рублей

Суд взыскал с продавца деньги за некачественные обои и юридические расходы.

Покупатель 10 рулонов обоев-компаньонов общей стоимостью 45 тысяч рублей отсудил у магазина 265 тысяч рублей.Как сообщает объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на обоях из пяти рулонов после поклейки выступили темные полосы. Экспертиза пришла к выводу: причина дефекта — производственный брак, а именно неравномерное нанесение краски при производстве обоев.Покупатель потребовал взыскать с с продавца стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда убытки, а также штраф в общей сумме 76,3 тысячи рублей. Решением суда в его пользу взысканы 213,3 тысяч рублей и судебные расходы в 52 тысячи. Апелляционным определением решение мирового суда оставлено без изменения.