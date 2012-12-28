Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
286
сегодня, 17:44
3
За месяц и неделю усманец дважды попался пьяным за рулём
По каждому из дел он получил штрафы в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 7 марта на улице Советской в Усмани водитель не выполнил требование полицейского о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. А уже 15 апреля на улице Первомайской он снова попался пьяным за рулём автомобиля «Форд Мондео».
0
0
0
0
0
Комментарии (3)