За месяц и неделю усманец дважды попался пьяным за рулём

По каждому из дел он получил штрафы в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

Житель Усмани дважды за месяц и неделю попался пьяным за рулём. И его дважды привлекли к административной ответственности: по части первой статьи 12.26 КоАП РФ — отказ водителя пройти медицинский осмотр на опьянение и части первой статьи 12.8 КоАП РФ — вождение в пьяном виде. По каждому из дел он получил штрафы в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 7 марта на улице Советской в Усмани водитель не выполнил требование полицейского о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. А уже 15 апреля на улице Первомайской он снова попался пьяным за рулём автомобиля «Форд Мондео».