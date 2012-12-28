Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
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сегодня, 18:05
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Для устройства на работу водитель купил липовую медсправку и получил судимость
За фиктивное медицинское заключение он заплатил 7000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина решил устроиться водителем без прохождения обязательного медицинского освидетельствования. У неизвестного следствию лица в Волово он за 7 000 рублей купил фиктивное медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для работы водителем. Документ был снабжен подписью и оттиском личной печати врача. Липовую справку он использовал при оформлении на работу. Но обман вскрылся. Воловец признал вину и раскаялся.
Ранее за похожий случай19-летний парень получил три месяца ограничения свободы. Также у него конфисковали телефон стоимостью более 20 тысяч рублей как средство совершения преступления и 8 000 рублей — эквивалент суммы, потраченной на липовый документ. Зимой тербунец купил в интернете поддельное медицинское заключение, которое в марте этого года предоставил в ГАИ для получения прав. Но афера вскрылась: начальник РЭО сделал запрос в указанное в документе медицинское учреждение, где ему сообщили, что такую справку не выдавали.
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