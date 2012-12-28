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сегодня, 16:47
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Елец станет галерей под открытым небом

Уже через несколько дней фасады 13 домов в Ельце начнут покрывать красочными полотнами, а сам город на время станет огромной мастерской для художников из России, Италии, Испании и Бразилии.

1 августа в Ельце начнется международный арт-фестиваль «Елец – город первых». Фестиваль приурочен сразу к двум датам: 880-летию Ельца и его статусу «Города молодёжи–2026». Уличные художники создадут 13 муралов, которые впоследствии сформируют уникальный музей современного искусства прямо под открытым небом. Идея всех муралов — визуальное отражение богатой истории Ельца — от древних ремёсел до музыкальных и литературных традиций, а также образы выдающихся горожан, таких как Бунин, Пришвин.

Название фестиваля «Елец – город первых» также связанна с историей города: например, ельчанин Иван Бунин стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию, первая хлебная биржа тоже была создана в Ельце, впервые Елец был признан в этом году городом молодежи…

Организаторы фестиваля делают ставку не только на эстетику, но и на диалог с горожанами, рассказали в администрации Ельца. Так, например, жители микрорайона Александровский, стены 10 домов которого покроются граффити, совместно с мэрией детально проработали эскизы для этих рисунков, утвердив их финальный вид.

Параллельно с созданием граффити в городе проведут образовательные воркшопы, экскурсии и открытые лекции, а молодёжь получит шанс лично в формировании новых символов Ельца.

Стоит отметить, что первые подарки горожане уже получили. В начале июля на улице Льва Толстого появился мурал нижегородского художника Дмитрия Дренина, посвящённый знаменитому елецкому кружеву.

По завершении всех работ исторический центр Ельца будет объединён арт-маршрутом по всем 13 локациям — «от мурала к муралу».

Церемония открытия обновлённого городского пространства назначена на 6 сентября. Ее участников ждут встречи с авторами муралов, экскурсии по новому туристическому маршруту и масштабный праздник, посвящённый искусству, памяти и будущему древнего города.

Фото: vk.ru/elets_adm
мурал
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Комментарии (2)

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Сначала новые
гость
сегодня, 17:30
Пусть в Липецк приезжают.
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ooo
сегодня, 17:18
красиво будет
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