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Бывший защитник устроил «Металлургу» «вендетту»
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сегодня, 18:49

Бывший защитник устроил «Металлургу» «вендетту»

Липецкие футболисты не удержали преимущество в два мяча.

То в жар, то в холод бросало болельщиков от стартовой игры «Металлурга» во втором круге первенства. Точно так же действовала и сама команда в Обнинске в игре с «Квантом» в первом тайме липчане смяли соперника и, по признанию главного тренера хозяев Олега Морозова, дело могло обернуться четырьмя или пятью голами. Вместо этого «Металлург» выигрывал «всего» – 2:0, но после перерыва позволил «кванторианцам» повернуть ход игры вспять и в итоге потерял очки – 2:2.

В стартовом составе липчан с первых минут вышел вернувшийся к родным пенатам защитник Илья Коротких, а ещё один новобранец полузащитник Вартан Маркарян появился на поле во втором тайме.

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Илья Коротких

Зато отсутствовал капитан команды Дмитрий Пахомов, при этом главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков после игры признался, что «кэп» намеренно получил в прошлом туре в Орле «тактическую» четвёртую жёлтую карточку, чтобы пропустить именно игру с «Квантом», не хватающим звёзд с неба. Знали бы липчане, чем всё обернётся…

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Липецкие футболисты и в Калужской области не остались без поддержки своих болельщиков, которые сопровождают команду всюду

В лазарете у липчан по-прежнему Шота Чихрадзе, Александр Данилов, Даниил Черняков, а Никита Кононенко хоть и поехал с командой в Обнинск, но всю игру просидел в запасе – видимо, ещё не до конца готов.

В первом тайме на поле была, по сути, одна команда. На 14-й минуте Владислав Агалаков смачным ударом открыл счёт после паса Дмитрия Савина – 1:0!



Спустя ещё 7 минут сработала связка липецких форвардов: Денис Сёмин внешней стороной стопы вывел на ударную позицию Алексея Скворцова и лучший бомбардир команды забил свой 6-й гол в чемпионате – 2:0!



«Металлурга» были и другие моменты, но бесподобен был 22-летний вратарь Никита Побережный, один из лидеров чемпионата по количеству сайвов. Он отразил немало ударов, в частности тот, что наносил Савин, выйдя с ним один на один.

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В первом тайме липчане в основном радовались....

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... А тренеры хозяев бушевали.

На второй тайм «Металлург» выходил, будучи уверенным в своём полном превосходстве, за что и поплатился. Вдобавок, в составе «Кванта» нашёлся футболист, который готов был грызть зубами искусственный газон в этом матче – защитник Никита Горунков, в прошлом игрок нашей команды, с которым липчане расстались зимой. Немногие обратили внимание, что и в первом тайме единственный момент у наших ворот возник после того, как именно Горунков вывел на ударную позицию Анатолия Демидова, но липчан спасла реакция Никиты Яворского.

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Горунков проьив липчанина Захара Подзолкова

А на 60-й минуте и Яворский был бессилен после того, как Горунков прлбил со штрафного аккурат в верхний угол – 2:1.



Через 9 минут последовал традиционный провал «Металлурга» в центре обороны, без которого, увы, редко обходится каждый матч, и Ефим Зенкевич сравнял счёт – 2:2.



У липчан оставалось в запасе больше 20 минут, чтобы вырвать победу, но.… К тому моменту были уже заменены Савин, самый креативный игрок команды Даниил Григорьев и игра в атаке у подопечных Хрипункова полностью разладилась. В итоге «Металлург» не сумел организовать даже финального навала на ворота хозяев.

А в компенсированное время мяч и вовсе скакал по липецкой вратарской площади, но выручил Яворский.

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Яворский спас в концовке, но всё равно был в шоке от ничьей с аутсайдером

Один из лидеров турнира «Волна» из Нижегородской области сенсационно уступила на выезде «Строгино» – 0:2, «Металлург» в случае победы мог бы разом покрыть треть своего отставания, но…

Липчане по-прежнему 4-е: 16 матчей, 31 очко. У тамбовского «Спартака» 34 очка, у «Волны» - 40, у саранского «Шумбрата» – 32.

В следующем туре 1 августа Хрипунков и Ко играют в Волгограде с «Ротором-2», занимающим 14-е место.

«Квант» (Обнинск) — «Металлург» – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Агалаков, 14. 0:2 — Ал. Скворцов, 21. 1:2 — Горунков, 60. 2:2 — Зенкевич, 69.

«Квант»: 1. Побережный. 21. Драгой. 22. Горунков. 29. Софин. 13. Тимченко. 6. Зенкевич. 17. Джумаев (14. Роскита, 46). 15. А.Демидов (к). 11. М.Волков. 9. Щербий (25. Балалуев, 90+1). 19. Н.Баранов (26. Сиротков, 46).

«Металлург»: 1. Яворский. 5. Ермилов. 3. Коротких. 37. Веденеев (к). 29. Бадртдинов. 27. Ивашов (77. Маркарян, 78). 13. Дан.Григорьев (22. И.Сазонов, 83). 23. Агалаков. 88. Савин (31. Подзолков, 60). 7. Д.Сёмин. 92. Ал-й Скворцов.

Предупреждения: Ивашов, 17 Коротких, 59 – Зенкевич, 26.

Главный судья И. Газиев (Кисловодск). Лайнсмены С. Кабанов, Р. Купцов (оба — Самара). Резервный А. Кащеев (Балабаново). Делегат А. Марьюшкин (Московская обл.).

Обнинск. Стадион «Труд». 260 зрителей.

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Футбол
«Металлург»
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