Бывший защитник устроил «Металлургу» «вендетту»

Липецкие футболисты не удержали преимущество в два мяча.

В стартовом составе липчан с первых минут вышел вернувшийся к родным пенатам защитник Илья Коротких, а ещё один новобранец полузащитник Вартан Маркарян появился на поле во втором тайме.









Илья Коротких

Зато отсутствовал капитан команды Дмитрий Пахомов, при этом главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков после игры признался, что «кэп» намеренно получил в прошлом туре в Орле «тактическую» четвёртую жёлтую карточку, чтобы пропустить именно игру с «Квантом», не хватающим звёзд с неба. Знали бы липчане, чем всё обернётся…









Липецкие футболисты и в Калужской области не остались без поддержки своих болельщиков, которые сопровождают команду всюду





Спустя ещё 7 минут сработала связка липецких форвардов: Денис Сёмин внешней стороной стопы вывел на ударную позицию Алексея Скворцова и лучший бомбардир команды забил свой 6-й гол в чемпионате – 2:0!





«Металлурга» были и другие моменты, но бесподобен был 22-летний вратарь Никита Побережный, один из лидеров чемпионата по количеству сайвов. Он отразил немало ударов, в частности тот, что наносил Савин, выйдя с ним один на один.









В первом тайме липчане в основном радовались....













... А тренеры хозяев бушевали.





На второй тайм «Металлург» выходил, будучи уверенным в своём полном превосходстве, за что и поплатился. Вдобавок, в составе «Кванта» нашёлся футболист, который готов был грызть зубами искусственный газон в этом матче – защитник Никита Горунков, в прошлом игрок нашей команды, с которым липчане расстались зимой. Немногие обратили внимание, что и в первом тайме единственный момент у наших ворот возник после того, как именно Горунков вывел на ударную позицию Анатолия Демидова, но липчан спасла реакция Никиты Яворского.









Горунков проьив липчанина Захара Подзолкова





Через 9 минут последовал традиционный провал «Металлурга» в центре обороны, без которого, увы, редко обходится каждый матч, и Ефим Зенкевич сравнял счёт – 2:2.





У липчан оставалось в запасе больше 20 минут, чтобы вырвать победу, но.… К тому моменту были уже заменены Савин, самый креативный игрок команды Даниил Григорьев и игра в атаке у подопечных Хрипункова полностью разладилась. В итоге «Металлург» не сумел организовать даже финального навала на ворота хозяев.

А в компенсированное время мяч и вовсе скакал по липецкой вратарской площади, но выручил Яворский.









Яворский спас в концовке, но всё равно был в шоке от ничьей с аутсайдером

«Квант» (Обнинск) — «Металлург» – 2:2 (0:2)









«Квант»: 1. Побережный. 21. Драгой. 22. Горунков. 29. Софин. 13. Тимченко. 6. Зенкевич. 17. Джумаев (14. Роскита, 46). 15. А.Демидов (к). 11. М.Волков. 9. Щербий (25. Балалуев, 90+1). 19. Н.Баранов (26. Сиротков, 46).





«Металлург»: 1. Яворский. 5. Ермилов. 3. Коротких. 37. Веденеев (к). 29. Бадртдинов. 27. Ивашов (77. Маркарян, 78). 13. Дан.Григорьев (22. И.Сазонов, 83). 23. Агалаков. 88. Савин (31. Подзолков, 60). 7. Д.Сёмин. 92. Ал-й Скворцов.





Предупреждения: Ивашов, 17 Коротких, 59 – Зенкевич, 26.





Главный судья И. Газиев (Кисловодск). Лайнсмены С. Кабанов, Р. Купцов (оба — Самара). Резервный А. Кащеев (Балабаново). Делегат А. Марьюшкин (Московская обл.).





Обнинск. Стадион «Труд». 260 зрителей.









То в жар, то в холод бросало болельщиков от стартовой игры «Металлурга» во втором круге первенства. Точно так же действовала и сама команда в Обнинске в игре с «Квантом» в первом тайме липчане смяли соперника и, по признанию главного тренера хозяев Олега Морозова, дело могло обернуться четырьмя или пятью голами. Вместо этого «Металлург» выигрывал «всего» – 2:0, но после перерыва позволил «кванторианцам» повернуть ход игры вспять и в итоге потерял очки – 2:2.В лазарете у липчан по-прежнему Шота Чихрадзе, Александр Данилов, Даниил Черняков, а Никита Кононенко хоть и поехал с командой в Обнинск, но всю игру просидел в запасе – видимо, ещё не до конца готов.В первом тайме на поле была, по сути, одна команда. На 14-й минуте Владислав Агалаков смачным ударом открыл счёт после паса Дмитрия Савина – 1:0!А на 60-й минуте и Яворский был бессилен после того, как Горунков прлбил со штрафного аккурат в верхний угол – 2:1.Один из лидеров турнира «Волна» из Нижегородской области сенсационно уступила на выезде «Строгино» – 0:2, «Металлург» в случае победы мог бы разом покрыть треть своего отставания, но…Липчане по-прежнему 4-е: 16 матчей, 31 очко. У тамбовского «Спартака» 34 очка, у «Волны» - 40, у саранского «Шумбрата» – 32.В следующем туре 1 августа Хрипунков и Ко играют в Волгограде с «Ротором-2», занимающим 14-е место.0:1 – Агалаков, 14. 0:2 — Ал. Скворцов, 21. 1:2 — Горунков, 60. 2:2 — Зенкевич, 69.