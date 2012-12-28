Хрипунков назвал ничью поражением, Морозов и сам не верил своему счастью

Пресс-конференция главных тренеров.

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– Безусловно, эмоции сейчас отрицательные, – сказал Хрипунков, – В первом тайме было наше полное превосходство. Не забили, я не знаю, не хочу даже говорить количество.… Это просто что-то с чем-то! Сказал футболистам: забейте третий и игра закончится. Не доходит до них пока….









Можно было никого не менять. Может, даже шансов больше было бы.





– Сегодня Дмитрий Савин в первом тайме, наверное, мог сделать пента-трик. Он не забивает, вы его меняете. Но с его уходом моментов у команды особо и не было. А с уходом Даниила Григорьева их не было вовсе. Что с атакой?





– Григорьев повредил ногу, не мог полноценно играть. Его замена с этим и связана. Что касается замены Савина, то в Орле хорошо сыграл Подзолков, и мы рассчитывали, что сегодня он усилит игру. Но, к сожалению, этого не случилось. А с Савиным по поводу нереализованных моментов сейчас жёстко поговорили, но, видимо, таково исполнительское мастерство.

– Конечно, я очень рад, что матч с таким соперником, после такого первого тайма, где на поле были просто команды разного уровня, и мы должны были на пять голов влететь, завершился для нас удачно. Больше всего мне приятно, что мы вытащили матч не случайно, не просто так те два удара залетели. Мы переломили, мы добавили, мы перебегали, мы переиграли гостей, и в концовке были ближе к трём очкам. Хотя это, наверное, был бы уже перебор.Мы очень довольны, что порадовали земляков в День города, люди очень переживали, мы их слышали, большое им спасибо! Мы тоже внесли какую-то частичку в празднование Дня города. В последних играх ребята, нас очень радуют, мы видим, что трибуны заполнились, и, надеюсь, будут ещё заполняться.





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