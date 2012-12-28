Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Спорт
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42 минуты назад
Хрипунков назвал ничью поражением, Морозов и сам не верил своему счастью
Пресс-конференция главных тренеров.
Этому способствовало большое количество журналистов, только из Липецка были двое. К обоим тренерам накопились вопросы – в особенности к наставнику липчан Сергею Хрипункову, чья команда выигрывала с разницей в два мяча, но не удержала преимущество – 2:2.
– Безусловно, эмоции сейчас отрицательные, – сказал Хрипунков, – В первом тайме было наше полное превосходство. Не забили, я не знаю, не хочу даже говорить количество.… Это просто что-то с чем-то! Сказал футболистам: забейте третий и игра закончится. Не доходит до них пока….
Можно было никого не менять. Может, даже шансов больше было бы.
– Сегодня Дмитрий Савин в первом тайме, наверное, мог сделать пента-трик. Он не забивает, вы его меняете. Но с его уходом моментов у команды особо и не было. А с уходом Даниила Григорьева их не было вовсе. Что с атакой?
– Григорьев повредил ногу, не мог полноценно играть. Его замена с этим и связана. Что касается замены Савина, то в Орле хорошо сыграл Подзолков, и мы рассчитывали, что сегодня он усилит игру. Но, к сожалению, этого не случилось. А с Савиным по поводу нереализованных моментов сейчас жёстко поговорили, но, видимо, таково исполнительское мастерство.Мы играем в лиге «Б», соответственно, у нас, футболисты именно этого уровня. Просто надо работать, работать и прибавлять. Мы с Савиным разговариваем много, настраиваем, чтобы он точнее и точнее всё делал. Он мог сегодня очков пять набрать по системе «гол плюс пас», это точно. Но, к сожалению, мастерства и концентрации не хватило. Он человек не совсем собранный, скажем так. Не то чтобы вальяжный, но весёлый парень. И к неудачам относится не так серьёзно, наверное, как отношусь я. Вот это ему мешает быть чуть собраннее на футбольном поле.
Наставник «Кванта» Олег Морозов своих подопечных, понятно, хвалил.
– Конечно, я очень рад, что матч с таким соперником, после такого первого тайма, где на поле были просто команды разного уровня, и мы должны были на пять голов влететь, завершился для нас удачно. Больше всего мне приятно, что мы вытащили матч не случайно, не просто так те два удара залетели. Мы переломили, мы добавили, мы перебегали, мы переиграли гостей, и в концовке были ближе к трём очкам. Хотя это, наверное, был бы уже перебор.Мы очень довольны, что порадовали земляков в День города, люди очень переживали, мы их слышали, большое им спасибо! Мы тоже внесли какую-то частичку в празднование Дня города. В последних играх ребята, нас очень радуют, мы видим, что трибуны заполнились, и, надеюсь, будут ещё заполняться.
1 августа липчане играют в Волгограде с «Ротором-2».
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