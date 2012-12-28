44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
В России
60
сегодня, 13:20
Египет и Китай увеличили поставки картофеля в РФ
Египет и Китай значительно увеличили поставки картофеля в Россию на фоне нехватки отечественных овощей и роста цен на них.
«Наибольший объем картофеля доставляют из Египта — 200 тысяч тонн. Эта страна нарастила поставки на 150 тысяч тонн относительно такого периода 2024 года, как раз из-за роста маржинальности. Когда держались цены сезона 2023-2024 годов, им было невыгодно возить к нам. Впечатляет Китай, который поставил нам порядка 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн. И у него есть ресурсы для дальнейшего роста, потому что там производят почти 100 млн тонн в год», — отметил эксперт.
По словам Алексея Красильникова, Китай может выступать значимым поставщиком в регионах Дальнего востока, Приморья, Сибири, частично — на Урале. Это объяснимо с точки зрения логистики. Везти картофель в эти регионы из Брянской или Тульской областей экономически не оправдано, нужны специальные рефконтейнеры с поддержанием температурного режима, — передает издание URA.RU.
Также растут и поставки из Пакистана. Впервые в феврале-марте оттуда было доставлено порядка пяти тысяч тонн. А вот Белоруссия — традиционный торговый партнер России, снизила экспорт из-за неурожая на 15 тысяч тонн до 32 тысяч тонн.
0
0
0
0
0
Комментарии