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27 минут назад
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В микрорайоне «Елецкий» проверили чистоту автобусов

Вчера в Липецке периодически накрапывал дождь. Под колесами машин пыль превращалась в грязь и покрывала снаружи машины. Но сегодня утром улицы уже были сухими. А это значит, что все городские автобусы вне зависимости от формы собственности должны были быть вымытыми и выйти на маршруты чистыми, что предписано муниципальными контрактами. Но, как убедился GOROD48, это было не так.

Департамент транспорта мэрии пригласил журналистов поучаствовать в проверках санитарного состояния автобусов на конечной остановке «Улица Хренникова» в микрорайоне «Елецкий». Здесь заканчиваются несколько маршрутов: №№ 7, 17, 30, 325, 343, 347. На площадке межрейсового отстоя автобусов в 10:00 находилось шесть машин.

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Но как только проверяющие подошли к серой от грязи 325-й маршрутке, водители всех остальных тут же один за другим уехали с площадки.

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Все остальные автобусы, заезжавшие на площадку для межрейсового отстоя, были внешне чистыми. Но некоторые водители, очевидно, предупрежденные по телефонам коллегами-водителями, проезжали эту площадку и парковались у магазина «Лемана Про».

— Будем принимать меры к таким перевозчикам, — говорит Алексей Пикалов, начальник отдела развития транспортной отрасли департамента транспорта мэрии, записывающий номера всех автобусов, попадающих в его поле зрения. — Водители делают себе только хуже. Ведь мы даем один день на устранение наших замечаний по санитарному состоянию транспортных средств и применяем штрафные санкции к нарушителям лишь, когда наши предписания игнорируют. 

В чек-листе Алексея Пикалова — проверка, в том числе разной информации, которая должна быть размещена в салоне автобуса.

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Например, о перевозчике с адресом и номером контактного телефона, фамилией водителя (имя водителя — общее слабое место), стоимости проезда и провоза багажа (мы нашли маршрутку с давно не актуальными тарифами).

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В салоне должны быть указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов — все это есть в автобусах муниципального перевозчика, так как весь транспорт АО «ЛПТ» — отечественного производства. Пассажиры должны видеть указатели мест нахождения огнетушителей и кнопки остановки автобусов, указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами.

В автобусе 347-го маршрута Алексей Пикалов наметанным взглядом находит недостаточно крепко закреплённый поручень. У одного из старых «Мерседесов» — слабый рисунок протектора на задних колёсах. Но это все — в большей степени предмет проверки ГАИ, департамент транспорта лишь обращает внимание перевозчиков на необходимость оказания безопасных и качественных услуг по перевозке пассажиров.

Дептранс проверяет перевозчиков на постоянной основе. Обычно раз в неделю в разных местах города, случаются и внеплановые проверки, в том числе по обращениям пассажиров. Сегодня утром в «Елецком» было осмотрено десять автобусов. Немытыми снаружи оказались лишь автобусы 325-го маршрута. «По все остальным фактам нарушений составим предписания, направим перевозчикам для устранения. В соответствии с муниципальными контрактами, за все такие нарушения предполагается штраф в размере, установленном федеральным законодательством», — сказал Алексей Пикалов.

автобус
маршрутка
транспорт
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Проверьте
7 минут назад
И чистоту, и частоту движения.
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Лайкер
17 минут назад
хочу похвалить маршрут 325 безупречной частотой рейсов один отходит другой подъезжает так и должны работать автобусы а не как 17 маршрут по 40 мин ждешь
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Гость
21 минуту назад
Всем давно известны стоянки часников. И вот там надо проводить рейд с утра , выехал за ворота и сразу под раздачу.
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