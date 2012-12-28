В России
43
сегодня, 11:33
В Вологодской области хотят запретить вейпы
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с резкой критикой вейпов и никотинсодержащей продукции.
Вологодская область уже ограничила продажу алкоголя в будние дни — с 12:00 до 14:00, но в отношении вейпов и сигарет законодательные полномочия региона отсутствуют. Поэтому власти региона планируют усилить контроль за торговыми точками, реализующими подобные товары, и требовать строгого соблюдения законов.
Филимонов также сообщил, что законодательное собрание Вологодской области обратилось в Государственную Думу с инициативой предоставления субъектам федерации дополнительных полномочий по регулированию торговли никотином и электронными устройствами. Законопроект пока не рассмотрен, но губернатор выразил твёрдую позицию, направленную на защиту здоровья граждан, особенно молодёжи.
Ранее депутат Иванов предложил запретить пропаганду вейпов в социальных сетях.
0
0
0
0
0
Комментарии