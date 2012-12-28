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сегодня, 10:02
Храмовый комплекс Новый Иерусалим полностью сгорел после атаки ВСУ
Уточняется, что деревянный храм выгорел почти полностью.
По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в Telegram-канале Белгородской митрополии РПЦ.
По данным Телеграм-канала SHOT, предварительно, никто из них не пострадал. Изначально комплекс атаковали два FPV-дрона, после пожара удары по зданию нанесли ещё два беспилотника.
Изначально комплекс атаковали два FPV-дрона, после пожара удары по зданию нанесли ещё два беспилотника.
По данным заместителя главы администрации Валуйского округа Сергея Слесаренко, причиной пожара стал сброс боеприпасов с украинских дронов, — передает РБК.
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