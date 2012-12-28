Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погибший в аварии малыш находился на руках матери
Происшествия
Бойня на дорогах: пятеро погибших, 22 раненых
Происшествия
Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы
Происшествия
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Общество
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
6-летний мальчик повредил лицо из-за люка на самокатной трассе в парке Победы
Происшествия
УФСИН России по Липецкой области возглавил Виктор Кислицин
Общество
Ящик с гнилыми яблоками в школе оказался случайно
Общество
Читать все
Каким блюдом можно заменить шашлыки?
Говорит Липецк
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Общество
На Парковой подожгли мусорные контейнеры
Происшествия
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Общество
Суд в Липецке рассматривает дело о краже, угрозах и избиении на почве политических разногласий
Происшествия
На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
Происшествия
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
Муниципальная программа «Мой двор» по-прежнему буксует
Общество
В Ельце сгорел балкон, а в Липецке — заброшенный дом
Происшествия
Читать все
В России
47
53 минуты назад

Скульптор Зураб Церетели умер из-за остановки сердца

Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ.

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, — рассказал «Интерфаксу» помощник художника Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — пояснил помощник скульптора.

«Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ», — отметил он.

По его словам, решение о прощании и похоронах будет принято позже, — передает РИА Новости.

Он также отметил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.

Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как скульптор создал множество монументов, среди них «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, Памятник Зое Космодемьянской в Рузе и другие.
Церетели
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить