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В России
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53 минуты назад
Скульптор Зураб Церетели умер из-за остановки сердца
Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ.
«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — пояснил помощник скульптора.
«Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ», — отметил он.
По его словам, решение о прощании и похоронах будет принято позже, — передает РИА Новости.
Он также отметил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.
Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).
Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как скульптор создал множество монументов, среди них «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, Памятник Зое Космодемьянской в Рузе и другие.
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