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В России
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18 минут назад
Вирусолог советует россиянам весной ходить в маске
Также стоит мыть руки и избегать скопления людей.
По его словам, весной россияне будут больше находиться на открытом воздухе и общаться с людьми, что повышает риск заболеваний. Поэтому он посоветовал надеть маску всем, кто чувствует опасность заразиться. Врач добавил, что ношение маски в настоящее время стало модным. Он также посоветовал не общаться с большими скоплениями людей и мыть руки перед обедом.
При признаках болезни нельзя заниматься самолечением. Следует немедленно обращаться к врачу, чтобы не навредить здоровью и не ухудшить состояние.
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