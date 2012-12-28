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В России
12
18 минут назад

Вирусолог советует россиянам весной ходить в маске

Также стоит мыть руки и избегать скопления людей.

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев заявил, что в весенний период в общественных местах стоит носить медицинские маски, — пишет издание NEWS.ru.

По его словам, весной россияне будут больше находиться на открытом воздухе и общаться с людьми, что повышает риск заболеваний. Поэтому он посоветовал надеть маску всем, кто чувствует опасность заразиться. Врач добавил, что ношение маски в настоящее время стало модным. Он также посоветовал не общаться с большими скоплениями людей и мыть руки перед обедом.

При признаках болезни нельзя заниматься самолечением. Следует немедленно обращаться к врачу, чтобы не навредить здоровью и не ухудшить состояние.
здоровье
болезни
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