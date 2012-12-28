В МФЦ на Площади Победы Липецка открылись окна клиентского обслуживания «Квадры»

Филиал АО «Квадра» – «Липецкая генерация» (входит в АО «Росатом Инфраструктурные решения», дивизион Госкорпорации «Росатом») во взаимодействии с УМФЦ Липецкой области открыл окна клиентского обслуживания в МФЦ на площади Победы, д.6а.

Здесь жители смогут получить весь комплекс услуг, оказываемых в клиентском центре: консультации по начислениям, выписка справок и актов сверки, внесение изменений в лицевой счет, открытие и закрытие лицевого счета, подача заявления на перерасчет, информация о задолженности, передача показаний приборов учета, оплата услуг безналичным способом* и др.

Режим работы:

Понедельник, среда, четверг, пятница: с 8:00 до 18:00

Вторник: с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 14:00

Открытие офиса в МФЦ стало результатом совместной работы руководства компании и администрации региона.

«МФЦ – это привычный и комфортный для горожан формат обслуживания, и начало нашей работы здесь – еще один важный шаг навстречу жителям. Благодарим администрацию региона и УМФЦ Липецкой области за такую возможность», - отметил директор филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Бунеев.

В связи с началом работы специалистов «Квадры» в МФЦ центр обслуживания клиентов на ул. Космонтавтов, 3А завершит свою работу 1 апреля 2025 года. Центр обслуживания клиентов на по адресу ул. Белянского, д.6 продолжит работу без изменений.

Также по всем вопросам жители могут обратится к нашим специалистам с помощью «Личного кабинета».

*Прием наличных денежных средств в МФЦ не осуществляется.