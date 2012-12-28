25-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам из «службы безопасности банка» 800 000 рублей

21 мая в Лебедяни в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 25-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ей позвонил «сотрудник службы безопасности Центробанка» и выманил 800 000 рублей. Деньги были переведены через мобильное приложение банка.22-летний липчанин откликнулся на просьбу знакомого в мессенджере занять денег. Он перевёл 10 500 рублей, но оказалось — аккаунт знакомого взломали и деньги просили мошенники.А в Тербунах 41-летний мужчина ещё в апреле покупал через сайт объявлений сэндвич-панели и металлопрокат. Продавцу он перевёл 228 000 рублей, но так ничего и не получил.