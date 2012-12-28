Упавшие деревья перегородили дороги по пяти адресам

21 мая спасатели убрали в Липецке пять упавших деревьев — распилили их, и открыли проезд транспорту.Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, деревья упали на улицах Бескрайней, Космонавтов, Каменный Лог и в переулках Хвойном и Курако.Водителям напоминают: парковать машину рядом с крупными деревьями и линиями электропередач опасно. Но вчера ни одна машина не пострадала: деревья приземлялись только на дороги и кусты.