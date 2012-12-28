В РФ с 1 сентября изменятся правила проведения медосвидетельствования

Новый порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения может начать действовать 1 сентября текущего года, и будет действовать до 1 сентября 2031 года.