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В России
54
57 минут назад

В РФ с 1 сентября изменятся правила проведения медосвидетельствования

Новый порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения может начать действовать 1 сентября текущего года, и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа министерства здравоохранения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, — передает РИА Новости.

«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года», — говорится в проекте документа.

Проектом приказа уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются, — отмечается в проекте.

Помимо этого, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточнены также вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования, — следует из проекта.
опьянение
медосвидетельствование
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