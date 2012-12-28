39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Происшествия
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сегодня, 17:31
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Срезанный асфальт распродали вместо того, чтобы залатать им грунтовые дороги
Возбуждены два уголовных дела о хищении муниципального имущества.
«По результатам проверки прокуратуры Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела по части третьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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