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1171
сегодня, 17:31
6

Срезанный асфальт распродали вместо того, чтобы залатать им грунтовые дороги

Возбуждены два уголовных дела о хищении муниципального имущества.

В Добринском районе прокуратура выяснила, что организация-субподрядчик по муниципальному контракту на ремонт дороги в Добринке должна была вывозить демонтированный в ходе работ лом асфальта и щебня на специальные площадки для его дальнейшего использования на грунтовых дорогах района. Однако вместо этого руководитель предприятия продавал лом населению и успел заработать на этом более 100 тысяч рублей.

«По результатам проверки прокуратуры Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела по части третьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
присвоение
растрата
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Шуртк
сегодня, 17:49
Я тоже купил бы, жаль что не знал.
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Лтз
сегодня, 17:48
Думал прокатит теперь гудок смазывать будет
Ответить
Даёшь новое!
сегодня, 17:41
Каким таким уставом предписано из гэ конфетку лепить !?
Ответить
Долдон
сегодня, 17:40
Посадки нужны, а то так и будут родину растаскивать...
Ответить
Сергей
сегодня, 17:38
На Авито в г. Липецке тоже продают срез асфальта. Такой же?
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Да
сегодня, 17:43
Такой же
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