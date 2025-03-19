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сегодня, 15:28

Кардиолог развеял мифы о вредных для сердца продуктах

Кофе и яйца считаются вредными продуктами незаслуженно.

Американский кардиолог Эван Левин перечислил пять популярных продуктов питания, которые в традиционной медицине долгое время считались вредными, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Первым ошибочно считающимся вредным продуктом врач назвал яйца. Плохой репутацией они обязаны желткам, которые якобы повышают уровень «плохого» холестерина в крови и, как следствие, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, последние исследования показали, то на самом деле холестерин, содержащийся в яйцах, практически не влияет на уровень холестерина в крови.

В течение многих лет незаслуженно подвергался критике и кофе, — отметил Левин. Он объяснил, что нелюбовь со стороны медицинского сообщества этот напиток заслужил из-за своего свойства временно повышать давление и частоту сердечных сокращений, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, по словам врача, было научно доказано, что это убеждение не соответствует действительности.

Также Левин посоветовал не исключать из рациона креветки и свиную вырезку. Эти продукты — отличные источники белка, несмотря на предупреждения врачей о высоком содержании в них насыщенных жиров и холестерина.

Наконец, кардиолог заявил, что не является вредным для здоровья и фигуры продуктом авокадо. В нем действительно содержится большое количество жиров, но это мононенасыщенные, необходимые для снижения уровня «плохого» холестерина.
здоровье
сердце
продукты
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