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НЛМК Live
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48 минут назад
На НЛМК модернизируют свыше 300 объектов социального назначения
— В новой комнате приема пищи есть все необходимое для того, чтобы пообедать в комфортных условиях. Удобная мебель, шкафы для хранения, вместительный холодильник, микроволновая печь и электрический чайник. А еще кулер, сушилка и система кондиционирования. Приятно, что в компании заботятся о комфорте сотрудников, — поделился своими впечатлениями Максим Логунов, оператор станков с программным управлением механосборочного цеха прокатного оборудования НЛМК.
Комплексная программа по реновации объектов непроизводственной сферы стартовала в 2018 году. Ежегодно на комбинате модернизируется до 300 таких помещений.
— Улучшение условий труда и повышение комфорта на рабочих местах – это главные приоритеты компании, поэтому мы ежегодно модернизируем объекты социального назначения. В рамках программ по ремонту и модернизации в этом году также планируем обновить около 300 помещений, — рассказал начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Антон Ласкин.
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