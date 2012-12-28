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На НЛМК модернизируют свыше 300 объектов социального назначения
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174
48 минут назад

На НЛМК модернизируют свыше 300 объектов социального назначения

На Новолипецком металлургическом комбинате продолжается программа по реновации объектов непроизводственной сферы. В их числе столовые, душевые, актовые залы и комнаты приема пищи. Все помещения приводят к единому корпоративному стилю, оборудуют климатической и бытовой техникой, обеспечивают работу дополнительных сервисов. Например, доставкой обедов на рабочие места. Выбрать и заказать блюда сотрудники могут на корпоративном портале.    

— В новой комнате приема пищи есть все необходимое для того, чтобы пообедать в комфортных условиях. Удобная мебель, шкафы для хранения, вместительный холодильник, микроволновая печь и электрический чайник. А еще кулер, сушилка и система кондиционирования. Приятно, что в компании заботятся о комфорте сотрудников, — поделился своими впечатлениями Максим Логунов, оператор станков с программным управлением механосборочного цеха прокатного оборудования НЛМК.

Комплексная программа по реновации объектов непроизводственной сферы стартовала в 2018 году. Ежегодно на комбинате модернизируется до 300 таких помещений. 

— Улучшение условий труда и повышение комфорта на рабочих местах – это главные приоритеты компании, поэтому мы ежегодно модернизируем объекты социального назначения. В рамках программ по ремонту и модернизации в этом году также планируем обновить около 300 помещений, — рассказал начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Антон Ласкин. 

социальная сфера
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