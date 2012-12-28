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В России
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54 минуты назад
Россия заняла пятое место среди стран с самыми большими запасами золота
Россия расположилась на пятой строчке рейтинга стран с самыми большими запасами золота.
На 1 марта 2025 года стоимость золотого запаса в России в денежном выражении составила рекордные $217,4 млрд, — следует из данных ЦБ РФ. Также был обновлен 25-летний рекорд доли золота в золотовалютных резервах — она составила 34,4%. Выше этот показатель последний раз был 1 ноября 1999 года — 39,7%.
Третий год подряд центральные банки разных стран мира закупают более 1000 тонн золота в свои резервы: в 2024 году они приобрели 1045 тонн, в 2023-м — 1037 тонн, а рекорд был поставлен в 2022 году — 1082 тонны, — говорится в отчетах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS).
Центральные банки развивающихся стран остаются лидерами по чистым покупкам золота, при этом Узбекистан, Китай и Казахстан входят в тройку крупнейших покупателей. Также Польша и Индия продолжают накапливать золотые резервы — оба центральных банка в январе 2025 года добавили по 3 тонны в свои резервы, — передает РБК.
«В 2025 году мы ожидаем, что центральные банки останутся на лидирующих позициях [в спросе на золото]. Геополитическая и макроэкономическая неопределенность должна стать преобладающей темой в этом году, поддерживая спрос на золото как на средство сбережения и хеджирования рисков», — отметила Луиза Стрит, старший рыночный аналитик Всемирного золотого совета.
Эксперты UBS ожидают, что в 2025 году аппетит мировых центральных банков к золоту сохранится, а объем их закупок может достичь 900 тонн.
Устойчивый спрос на золото подчеркивает его стратегическую важность в официальных резервах, особенно в условиях возросших геополитических рисков, говорится в исследовании Всемирного золотого совета.
Самые большие запасы золота в мире - у США - 8133,46 тонны. Далее следует Германия с 3351,53 тонны. На третьей строчке рейтинга расположились 4 страны, у которых примерно одинаковые запасы золота. Речь об Италии (2451,84), Франции (2437), России (2335,9) и Китае (2279,56).
Также в десятку лидеров вошли Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды. Ожидается, что в текущем году центробанки разных стран закупят еще 900 тонн золота.
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