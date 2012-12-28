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В России
22
40 минут назад

В РФ расходы на весеннюю подготовку авто выросли на 14-16%

В России расходы на весеннюю подготовку автомобиля в марте 2025 года выросли на 14-16% по сравнению с 2024 годом.

Расходы на весеннюю подготовку автомобиля в России в марте 2025 года выросли на 14-16% по сравнению с 2024 годом, — говорится в данных аналитического центра «Чек индекс».

«Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 65 млн кассовых чеков с более 1,25 млн онлайн-касс в России) проанализировал данные по тратам на подготовку автомобилей к весеннему сезону в РФ за периоды с 1 по 13 марта 2024 и 2025 годов.

Средний чек на услуги шиномонтажа для легкового авто в 2025 году составил 2,46 тыс. рублей, что на 19% выше уровня 2024 года. Число покупок таких услуг выросло на 24% в годовом выражении. Средний чек на услуги автомойки в марте — 1,21 тыс. рублей (на 16% выше), количество покупок увеличилось на 15%, — передает ТАСС.

Средняя стоимость одной автошины легкового автомобиля, по данным исследования, составила 7,54 тыс. рублей — это на 16% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 19%. Средний чек на покупку жидкости для омывания стекла вырос на 12%, до 420 рублей (число покупок снизилось на 5%), на покупку набора щеток стеклоочистителя повысился на 11%, до 1,045 тыс. рублей (число покупок снизилось на 6%).

«При расчете такого комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для весенней подготовки авто выходит 35,295 тыс. рублей, на 16% выше уровня 2024 года. Однако если не учитывать траты на летнюю резину, то средний чек трат составит 5,135 тыс. рублей, на 14% выше прошлогоднего уровня», — сообщает аналитический центр.

Эксперты «Чек индекса» отмечают, что средний чек на автотовары, резину и другой ассортимент автосервисов выше из-за инфляционно-ценового фактора, большей размерности шин (автовладельцы чаще берут колеса для кроссоверов), а также стремления покупателей приобретать более качественный ассортимент.

«Из-за аномально сухого и теплого начала весны в 2025 году сезонный фактор спроса по смене зимней авторезины на летнюю сместился на более ранний период. Несмотря на рост цен, число обращений в шиномонтаж и автомойки значительно выросло», — добавляют в «Чек индексе».

При этом, продолжают эксперты, многие автовладельцы пока не торопятся закупать летние автошины, а снижение штучных продаж заметно проявляется на фоне высокой базы 2024 года и общего уменьшения спроса на автомобили в начале 2025 года. Кроме того, из-за малого количества снега и луж на дорогах в центральных регионах страны снизилось и число покупок омывающей жидкости, щеток стеклоочистителей.
авто
экономика
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