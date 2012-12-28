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895
сегодня, 13:33
5

Жители Ниженки опасаются новых провалов

На некоторых улицах района дороги уже просели.

Прошлой весной на Ниженке в районе улиц Чапаева и Тимура Фрунзе угодила в провал и опрокинулась ассенизаторская машина. Ее содержимое растеклось по округе.

Как сообщили GOROD48 жители Ниженки происшествие может повторится: в месте провала и на улице Кольцевой просела середина дороги над водопроводной трубой, вокруг коммунальных колодцев начали образовываться провалы. Жильцы окрестных домов подозревают, что где-то прорвало трубу, и вода заполняет подземные ниши. Из-за этого, выгребные ямы жителей улиц Кольцевой, Тимура Фрунзе, Чапаева, через пару дней после откачки содержимого снова наполняются водой.

Жалобу ниженцев мы адресовали «РВК-Липецк».

«Заявок об утечках на сетях водоснабжения в районе дома №28 на улице Кольцевой, а также о просадке дорожного полотна в центральную диспетчерскую службу «РВК-Липецк» не поступало. Несмотря на это, до 16 марта специалисты выедут на место для обследования. В случае необходимости, ими будут приняты меры по ликвидации просадки дорожного покрытия или возможной утечки на сетях», — сообщили в компании.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Викторм
сегодня, 14:53
16 марта??!! А почему не 16 июня? Чтобы посмотреть...
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Твёрдая рука
сегодня, 13:52
Да постройте вы пару 25 этажек и переселите туда всю ниженку. Всего и делов.
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1
сегодня, 14:22
Пару? Слишком узко вы мыслите, там под сотню воткнуть можно.
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Липчанин
25 минут назад
Пару? Слишком узко вы мыслите, там под сотню воткнуть можно. Узко мыслите , он не это имел ввиду . Там нельзя строить многоэтажки .
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Ку-ку
сегодня, 13:46
Ниженку переселить из низов повыше)) На болоте наши так и не научились строить.
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