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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 13:33
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Жители Ниженки опасаются новых провалов
На некоторых улицах района дороги уже просели.
Как сообщили GOROD48 жители Ниженки происшествие может повторится: в месте провала и на улице Кольцевой просела середина дороги над водопроводной трубой, вокруг коммунальных колодцев начали образовываться провалы. Жильцы окрестных домов подозревают, что где-то прорвало трубу, и вода заполняет подземные ниши. Из-за этого, выгребные ямы жителей улиц Кольцевой, Тимура Фрунзе, Чапаева, через пару дней после откачки содержимого снова наполняются водой.
Жалобу ниженцев мы адресовали «РВК-Липецк».
«Заявок об утечках на сетях водоснабжения в районе дома №28 на улице Кольцевой, а также о просадке дорожного полотна в центральную диспетчерскую службу «РВК-Липецк» не поступало. Несмотря на это, до 16 марта специалисты выедут на место для обследования. В случае необходимости, ими будут приняты меры по ликвидации просадки дорожного покрытия или возможной утечки на сетях», — сообщили в компании.
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