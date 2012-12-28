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сегодня, 12:24

Послом РФ в США назначен Александр Дарчиев

Президент РФ Владимир Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева.

Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев назначен российским послом в Вашингтоне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года, — передает ТАСС.

Вашингтон передал Москве официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом после переговоров 27 февраля в Стамбуле. Это стало итогом возобновившегося диалога между РФ и США о нормализации отношений, который направлен в первую очередь, как отмечала Москва, на восстановление полноценной работы дипломатов.

64-летний Дарчиев — выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук. На дипломатической службе с 1992 года, владеет английским и французским языками. 10 лет (в 1997-2002 гг. и 2005-2010 гг.) работал в посольстве РФ в Вашингтоне. Его начальник в то время, а ныне помощник российского президента Юрий Ушаков аттестовал Дарчиева как квалифицированного специалиста, прекрасно разбирающегося в американских делах. Профессионализм нового посла отмечали и глава МИД России Сергей Лавров, и замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
США
посол
дипломатия
политика
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