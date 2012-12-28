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вчера, 16:50
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Дом Мастера объединил князя Голицына и ученицу Малевича

Липчанам показали произведения из коллекции музея.

Сегодня в Доме Мастера открылась выставка «Времён связующая нить». Липчанам показали около 60-ти произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданных с 1922 по 2004 год. Некоторые из них выставляются впервые.


 
Акварели Виктора Сорокина

Все авторы работ каким-либо образом связаны с Домом Сорокина. Они или жили в этом доме, когда он был особняком аптекаря Вяжлинского, или выставлялись, когда здание стало музеем. Многие были друг с другом знакомы или состояли в родственных связях.





— Мы рассказываем о судьбах людей их художественными произведениями. Здесь за любым предметом стоит человек, который каким-то образом был связан с этим домом, — рассказала директор музея Надежда Шаршакова.

— Здесь собрано, наверное, самое лучшее из коллекции Дома Мастера. При этом любая работа каким-то образом связана с другой работой, — добавила хранитель фондов Анжелика Яранцева.

Иван Ефимов и Нина Симонович-Ефимова приезжали в этот дом в начале XX века к сыну Адриану, с которым значительно позже познакомился художник Вилен Дворянчиков — первый директор и основатель музея Сорокина.



Иван Ефимов бронзовое литье «Скромная лань»



Нина Симонович-Ефимова «Тамбовский пейзаж» (Окрестности Липецка)

На выставке можно увидеть «Автопортрет с прабабушкой» Иллариона Голицына, представителя известной княжеской династии, который бывал в свое время в Липецке.



Напротив — «Автопортрет» ученицы Малевича и Фаворского Доры Гуревич.



На выставке можно увидеть и авторское повторение картины «Утро» Дмитрия Жилинского, оригинал которой находится в Третьяковской галерее.



И картины Гарифа Басырова, одного из иллюстраторов популярного советского журнала «Химия и жизнь».



Здание, в котором проходит выставка, построено 115 лет назад для провизора Виктора Вяжлинского — раньше особняк называли Домом аптекаря. Теперь его называют Домом Мастера, хотя знаменитый художник Виктор Сорокин никогда в нем не жил.
выставка
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Зоя
вчера, 20:10
обязательно схожу, красота спасет мир
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Гостья
вчера, 18:20
Спасибо за информацию. Нужно сходить.
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я
вчера, 19:21
точно
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А
вчера, 18:12
что можно рассмотреть на картинах Малевича ?
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