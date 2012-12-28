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Культура
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вчера, 16:50
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Дом Мастера объединил князя Голицына и ученицу Малевича
Липчанам показали произведения из коллекции музея.
Акварели Виктора Сорокина
Все авторы работ каким-либо образом связаны с Домом Сорокина. Они или жили в этом доме, когда он был особняком аптекаря Вяжлинского, или выставлялись, когда здание стало музеем. Многие были друг с другом знакомы или состояли в родственных связях.
— Мы рассказываем о судьбах людей их художественными произведениями. Здесь за любым предметом стоит человек, который каким-то образом был связан с этим домом, — рассказала директор музея Надежда Шаршакова.
— Здесь собрано, наверное, самое лучшее из коллекции Дома Мастера. При этом любая работа каким-то образом связана с другой работой, — добавила хранитель фондов Анжелика Яранцева.
Иван Ефимов и Нина Симонович-Ефимова приезжали в этот дом в начале XX века к сыну Адриану, с которым значительно позже познакомился художник Вилен Дворянчиков — первый директор и основатель музея Сорокина.
Иван Ефимов бронзовое литье «Скромная лань»
Нина Симонович-Ефимова «Тамбовский пейзаж» (Окрестности Липецка)
На выставке можно увидеть «Автопортрет с прабабушкой» Иллариона Голицына, представителя известной княжеской династии, который бывал в свое время в Липецке.
Напротив — «Автопортрет» ученицы Малевича и Фаворского Доры Гуревич.
На выставке можно увидеть и авторское повторение картины «Утро» Дмитрия Жилинского, оригинал которой находится в Третьяковской галерее.
И картины Гарифа Басырова, одного из иллюстраторов популярного советского журнала «Химия и жизнь».
Здание, в котором проходит выставка, построено 115 лет назад для провизора Виктора Вяжлинского — раньше особняк называли Домом аптекаря. Теперь его называют Домом Мастера, хотя знаменитый художник Виктор Сорокин никогда в нем не жил.
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