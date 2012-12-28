По липовым документам о работе в селе 47-летний мужчина получил миллион рублей

Теперь его будут судить по обвинению в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 47-летнего ранее не судимого жителя села Кривка, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159.2 УК РФ).По данным следствия, ещё пять лет назад — в декабре 2019 года мужчина решил улучшить свои жилищные условия за счёт бюджета, прибегнув при этом к мошенничеству. В Кривский сельсовет Усманского района для последующей передачи в Управление сельского хозяйства Липецкой области он предоставил заведомо ложные и недостоверные документы о трудоустройстве в организации, работающей в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате мужчина получил по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» субсидию на строительство дома в сельской местности — ему выплатили миллион рублей.Теперь предприимчивому селянину грозит до десяти лет лишения свободы.