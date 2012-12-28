Происшествия
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сегодня, 12:39
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По липовым документам о работе в селе 47-летний мужчина получил миллион рублей
Теперь его будут судить по обвинению в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.
По данным следствия, ещё пять лет назад — в декабре 2019 года мужчина решил улучшить свои жилищные условия за счёт бюджета, прибегнув при этом к мошенничеству. В Кривский сельсовет Усманского района для последующей передачи в Управление сельского хозяйства Липецкой области он предоставил заведомо ложные и недостоверные документы о трудоустройстве в организации, работающей в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате мужчина получил по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» субсидию на строительство дома в сельской местности — ему выплатили миллион рублей.
Теперь предприимчивому селянину грозит до десяти лет лишения свободы.
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