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В России
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45 минут назад
В МВД рассказали о распространении вируса Mamont в Telegram
Мошенники в Telegram рассылают вирус под названием Mamont под видом некоего «видео», при открытии которого на смартфон устанавливается приложение, крадущее push-уведомления, СМС и фотографии из галереи.
«Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих», — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла. «При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи», — пояснили в главке. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере, — передает ТАСС.
Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платежным средствам, но персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целях, подытожили в МВД. Там призвали население не открывать сообщения с неизвестным файлом от кого бы оно не пришло.
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