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Происшествия
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сегодня, 09:06
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Пожарная статистика: пять человек спасены и 12 эвакуированы
А еще сгорела машина.
Вечером еще пять человек эвакуировали пожарные из девятиэтажки на проспекте Победы областного центра. А в Сселках выгорел металлических гараж с вещами и автомобилем «ВАЗ-2111».
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