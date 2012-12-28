Черные ящики упавшего под Актау лайнера вернули из Бразилии в Казахстан

Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана.

«Черные ящики» с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, вернули из Бразилии в Казахстан и передали комиссии по расследованию авиакатастрофы, — передает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.«В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 7.12.1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — говорится в сообщении.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, в Азербайджан и Россию направлены международные следственные поручения, — добавили в Генпрокуратуре.В день авиакатастрофы Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный, но не смог совершить посадку в столице Чечни. В Росавиации называли причинами туман и план «Ковер». Его вводили во время отражения атаки беспилотников и работы системы ПВО, говорил президент России Владимир Путин.Командир воздушного судна принял решение лететь в Казахстан, лайнер потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана. «Черные ящики» направили в Бразилию в конце декабря.29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение самолет подвергся внешнему воздействию в районе города Грозный. Вместе с тем он отметил, что речь не идет о преднамеренном обстреле. Алиев потребовал от России извинений, компенсаций и наказания виновных в случившемся.