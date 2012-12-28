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Липецкие хирурги спасли 53-летнего мужчину с опухолью кишечника и 50-летнюю женщину с опухолью мозга
Здоровье
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сегодня, 16:11
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Липецкие хирурги спасли 53-летнего мужчину с опухолью кишечника и 50-летнюю женщину с опухолью мозга
Успешные операции провели проктологи областной больницы и нейрохирурги БСПМ №1.
«Для хирурга это огромный риск: может начаться послеоперационное кровотечение. Несмотря на все риски, врачи взялись за сложнейшую операцию. Опухоль удалили лапароскопически. Кровотечения удалось избежать», — сообщила начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своём Telegram-канале.
А нейрохирурги городской больницы скорой помощи №1 провели сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга 50-летней женщине, которая долгое время страдала от сильных головных болей. Когда стали отниматься рука и нога, липчанка обратилась к врачам. Оказалось — в голове объемное образование теменно-височной области. Опухоль сдавливала головной мозг и угрожала здоровью и жизни.
«Костно-пластическая трепанация черепа с удалением опухоли мозга длилась около 4 часов. Врачи не могли допустить какого-либо повреждения здоровых тканей, поэтому для точных действий они использовали новый операционный микроскоп, навигационную систему и электротрепан. Операция прошла успешно. Буквально на следующий день к пациентке вернулось хорошее самочувствие и через 10 дней ее выписали», — рассказала Анна Маркова.
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