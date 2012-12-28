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сегодня, 16:11
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Липецкие хирурги спасли 53-летнего мужчину с опухолью кишечника и 50-летнюю женщину с опухолью мозга

Успешные операции провели проктологи областной больницы и нейрохирурги БСПМ №1. 

Проктологи областной больницы спасли 53-летнего мужчину с кишечным кровотечением из-за опухоли кишечника. Сложность случая состояла в том, что пациент три года назад также перенес операцию на сердце – ему была сделана имплантация искусственного клапана и пожизненно назначены кроверазжижающие препараты (антикоагулянты).

«Для хирурга это огромный риск: может начаться послеоперационное кровотечение. Несмотря на все риски, врачи взялись за сложнейшую операцию. Опухоль удалили лапароскопически. Кровотечения удалось избежать», — сообщила начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своём Telegram-канале.

А нейрохирурги городской больницы скорой помощи №1 провели сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга 50-летней женщине, которая долгое время страдала от сильных головных болей. Когда стали отниматься рука и нога, липчанка обратилась к врачам. Оказалось —  в голове объемное образование теменно-височной области. Опухоль сдавливала головной мозг и угрожала здоровью и жизни.

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«Костно-пластическая трепанация черепа с удалением опухоли мозга длилась около 4 часов. Врачи не могли допустить какого-либо повреждения здоровых тканей, поэтому для точных действий они использовали новый операционный микроскоп, навигационную систему и электротрепан. Операция прошла успешно. Буквально на следующий день к пациентке вернулось хорошее самочувствие и через 10 дней ее выписали», — рассказала Анна Маркова. 
медицина
врач
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Комментарии (3)

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А лександр
5 минут назад
А,что Латышев Ю. П работает уже в областной больнице? Здоровья, Здоровья, Здоровья Ему!!! Это профессионал Высочайшего класса!!!
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Бабущка
53 минуты назад
Дай вам Бог здоровья и врачам и больным
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Житель
55 минут назад
Низкий поклон! Успехов вам!
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