Мебель и вещи горели в нежилом доме на улице Калинина

В селе Головщино сгорел гараж.



Днем 13 января на улице Калинина в Липецке загорелся нежилой одноэтажный дом. Огонь повредил мебель и вещи на 20 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ночью 14 января в селе Головщино Грязинского района пожар уничтожил гараж.