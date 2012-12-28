Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак
Общество
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42 минуты назад
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Мебель и вещи горели в нежилом доме на улице Калинина
В селе Головщино сгорел гараж.
Ночью 14 января в селе Головщино Грязинского района пожар уничтожил гараж.
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