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В Липецкой области запретили продажу вейпов: внесённый губернатором законопроект одобрили депутаты
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Общество
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сегодня, 18:05
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Запрет на продажу вейпов не касается систем нагрева табака
В области 1 340 точек по продаже приспособлений для курения, исключительно вейпами торгуют около 30 из них.
Подобное решение приняли уже более 30 регионов страны, в 40 — запрет ещё рассматривается. Вейпы запрещены в 32 странах мира, в 79 — введены существенные ограничения на их рекламу и употребление в общественных местах.
— Закон направлен на защиту здоровья жителей Липецкой области, в первую очередь несовершеннолетних, — пояснила региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.
По данным Минздрава России, вейпы очень популярны у подростков, именно они составляют 90% потребителей таких устройств.
— Считаю эту меру своевременной и очень актуальной. Здесь важно, чтобы помимо ограничения продажи строго шёл мониторинг исполнения этого закона. Вместе с параллельным вовлечением молодёжи в добровольчество, занятия спортом и ведение социально ответственного образа жизни, — выразил своё мнение председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков.
Как рассказала GOROD48 региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова, в Липецкой области — 1 340 торговых точек, в которых можно купить как вейпы, так и другую курительную продукцию. Лишь около 30 из них специализируются исключительно на вейпах. Доля продаж этих устройств в общих продажах курительной продукции составляет 1,5%. Так что существенных потерь продавцам такой запрет не принесёт.
Депутат Иван Косилов уточнил, какие штрафы грозят нарушителям.
По части 4 статьи 15.12 КоАП РФ и статье 14.67 КоАП РФ для граждан штрафы составят от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, для юридических лиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей. Незаконная продукция будет конфискована.
Депутат Максим Толстопятов поинтересовался, что именно запрещено продавать.
Под запрет попали вейпы и жидкости для них. Табак — во всех его проявлениях, включая системы нагревания, — не попадают под запрет.
Сегодня депутаты продлили полномочия председателя Контрольно-счётной палаты Липецкой области Ларисы Хожайновой. Она работает в финансовой сфере более 30 лет. В должности председателя региональной КСП — с апреля 2021 года (должность председателя не бессрочна, его выбирают на пять лет).
— В дальнейшем надеюсь на конструктивное взаимодействие, которое позволит повысить качество финансового контроля, обеспечит платёжную дисциплину и непреклонное соблюдение целевого расходования бюджета Липецкой области, — поблагодарила депутатов Лариса Хожайнова.
Депутаты также объединили часть мер социальной поддержки, а некоторые по результатам мониторинга скорректировали, так как они стали неактуальными. Сохранившиеся меры поддержки парламентарии сделали более адресными и упростили их оформление.
Главное изменение касается региональных льготников. Депутаты объединили ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату ЖКУ. Её будут получать ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий. Изменения затронут около 85 тысяч человек.
Выплата становится стабильной, не зависит от состава семьи и жилищных условий, не требует постоянных справок, перерасчётов и подтверждения платежей.
Помимо этого, на сессии установили новые льготы участникам СВО, их близким, защитникам приграничья из числа сирот.
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