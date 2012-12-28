Сегодня в Липецке: женщинам срочно пройти чек-ап, липчан уже начали заставлять работать больше – в чём нюанс
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Общество
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сегодня, 17:00
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Снегопады отступят, но теплее не станет
Среднесуточные температуры воздуха будут на 3–5 градуса ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 6–8 градусов мороза, что на 3–5 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью будет от −5 до −10 градусов, днём — от −2 до −7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днём преимущественно без осадков. Температура ночью будет от −7 до −9 градусов, днём — от −4 до −6 градусов.
День 27 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1969 году: тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году — 24 градуса мороза.
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