Среднесуточные температуры воздуха будут на 3–5 градуса ниже нормы.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнёт расти, осадки прекратятся, небольшой снег ожидается местами лишь 27 ноября.Среднесуточные температуры воздуха составят 6–8 градусов мороза, что на 3–5 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью будет от −5 до −10 градусов, днём — от −2 до −7 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днём преимущественно без осадков. Температура ночью будет от −7 до −9 градусов, днём — от −4 до −6 градусов.День 27 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1969 году: тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году — 24 градуса мороза.