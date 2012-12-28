Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, запрет вейпов и кот в шахте

Сегодня, 26 ноября, стало известно о поышении цены проезда в Липецке сразу на 8 рублей, депутаты запретили торговлю вейпами, и из шахты лифта спасатели достали огромного кота.