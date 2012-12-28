Сегодня в Липецке: женщинам срочно пройти чек-ап, липчан уже начали заставлять работать больше – в чём нюанс
В Липецкой области запретили продажу вейпов: внесённый губернатором законопроект одобрили депутаты
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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, запрет вейпов и кот в шахте
Сегодня, 26 ноября, стало известно о поышении цены проезда в Липецке сразу на 8 рублей, депутаты запретили торговлю вейпами, и из шахты лифта спасатели достали огромного кота.
Липчане уже привыкли, что проезд дорожает раз в год — летом. Повторного повышения, да еще такого, никто не ждал.
В Ельце цена проезда с 1 декабря также повышается: по карте — до 37 рублей, за наличный расчет — до 42 рублей.
Стоимость проезда в Липецке теперь сравнялась с городом-миллионником Воронежем. В Белгороде проезд стоит, соответственно, 25 и 30 рублей, в Курске — 32 и 39 рублей, в Орле — 33 и 36 рублей, в Рязани — 33 и 45 рублей, в Тамбове — 34 и 36, в Туле — 36 и 45 рублей.
При таком резком повышении цен уже жизненно-важно вводить пересадочные тарифы. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Рыбинске, Сургуте и Улан-Удэ. В Липецке же власти только рассказывают о том, как это трудно сделать. Введение точечных бесплатных пересадок ситуацию не спасает.
Неудивительно, что комментаторы GOROD48 так разозлились!
«Весьма ожидаемо — ДТ подорожало, сейчас холодное время года, естественно расход ГСМ выше, запчасти растут в цене не по дням, а по часам, да и водителям не мешало бы поднять зарплату. Так что повышение оправдано! Только нытья у «бедняков» будет немерено!» — написал 26-й.
«Скажут потом «Инфляция всего 6%», — возмутился Житель.
«Не, ну, а чё?! Выборы прошли, можно рисовать, как хочется. Предлагаю вход на работу сделать платным: по 100 рублей вход, а выход — 200», — предложила Нервная мать.
«Зато везде сокращения грядут, и уменьшение всех стимулирующих выплат оставшимся», — добавила кукушка.
«А департамент транспорта не хочет пересмотреть схему оплаты. Если человек за час делает не одну пересадку. За первую посадку 43 рубля, а последующие хотя бы вполовину. С такими ценами не жирно будут жить перевозки», — напомнил о пересадочных тарифах Просто гость.
«Это уже становится в порядке вещей по несколько раз с год поднимают тарифы ЖКХ, плату за проезд. Зарплату поднимали бы так регулярно. В Москве повторный проезд в течение часа стоит 50% от основного тарифа. Не надо удивляться, что все в Москву стремятся уехать жить. И коммуналка там не на много дороже нашей, а зарплаты в разы выше», — напомнила Липчанка.
Кстати, GOROD48 недавно спрашивал липчан, на чем они экономят. Сразу несколько человек ответили, что на общественном транспорте. С 1 декабря вынужденных приверженцев здорового образа жизни, мы полагаем, станет больше.
Депутаты Липецкого областного Совета сегодня одобрили запрет на розничную торговлю вейпами и жидкостями к ним с 1 марта 2027 года. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, для юридических лиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей.
Продажу вейпов запретили уже в 30 регионах страны, в 40 подобные законопроекты рассмотриваются.
В Липецкой области действуют 1 340 точек, в которых можно купить как вейпы, так и другую курительную продукцию, лишь около 30 специализируются исключительно на продаже вейпов. Доля продажи вейпов в общих продажах курительной продукции составляет 1,5%. Так что существенных потерь продавцам такой запрет не принесет.
Эту инициативу комментаторы GOROD48 одобрили. И тут же накидали предложений, что еще стоило бы запретить.
«Ура, наконец-то, ну раз пошла такая движуха, можно еще самокаты запретить арендные», — попросил смотритель зоопарка.
«Правильно! Еще и фейерверки запретить продавать», — добавил !.
«Необходимо запретить алкоголь и табак! Кому это нужно — оболванивание населения. Мир изменился, изменились мы!», — считает Нонка.
«Осталось еще запретить поднимать ЖКХ выше инфляции», — размечтался Антуан.
«Помню, в 1985 году запретили продажу водки. Но у каждого таксиста в багажнике была пара бутылок. Так что этот запрет, просто очередной шанс для мелкого бизнеса», — уверен Элиот.
Спасатели достали из шахты лифта в доме на бульваре Шубина огромного рыжего кота. Животное сильно кричало — звало на помощь.
Жильцы рассказали, что кот уже давно живет у них в подъезде. Наверное, рыжий приносит людям счастье. Его не выгоняют.
«Спасибо за котика. Экий красавец, да ещё и рыжий. Люблю рыжих. Хозяин-то есть, друг и благодетель? Или дворовый кот?», — поблагодарила Липчанка.
«Есть, вроде, хозяин и, вроде, его даже нашла хозяйка, но сейчас, говорят, его опять искать начали. В домовом чате писали еще, что у кота вроде как зонд», — ответил 2.
Завтра в Липецке легкий снежок, и от −4 до −6 градусов.
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