Сегодня в Липецке: женщинам срочно пройти чек-ап, липчан уже начали заставлять работать больше – в чём нюанс
В Липецкой области запретили продажу вейпов: внесённый губернатором законопроект одобрили депутаты
Двое приятелей украли из дома пенсионерки самовар, крупы и даже носки: одного уже посадили на два года
В Липецке заочно вынесли приговор сожитетелям, собравших с вкладчиков «Капитал Инвест» более 1,2 миллиарда рублей
Происшествия
1003
сегодня, 16:54
10
В Липецке заочно вынесли приговор сожитетелям, собравших с вкладчиков «Капитал Инвест» более 1,2 миллиарда рублей
Романа Казакова и Юлиею Шкляеву осудили только за мошенничество. По обвинению в организации финансовой пирамиды они оправданы. Потерпевшими признаны более двух тысяч вкладчиков.
Казаков и Шкляева осуждены только за мошенничество с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). По обвинению в организации финансовой пирамиды (по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) они оправданы. Также Казаков оправдан по статье о легализации средств, добытых преступным путем (по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ): напомним, он обвинялся в фиктивной регистрации сделки по приобретению здания в Липецке и расположенного под ним земельного участка стоимостью 75 миллионов рублей, которая была совершена для легализации преступных доходов.
Сами осужденные сейчас находятся в международном розыске. По решению суда они также должны в солидарном порядке выплатить потерпевшим материальный ущерб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
О громком уголовном деле о хищении более 1,2 миллиарда рублей у 2000 вкладчиков КПК «Капитал Инвест» мы писали. Роман Казаков в 2018 году со своей сожительницей Юлией Шкляевой организовал работу кредитных потребительских кооперативов. Офисы «Капитал Инвест» открылись в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Иванове. Вкладчикам обещали высокую доходность в кратчайшие сроки. Привлечение средств продолжалось даже после того, как КПК «Капитал Инвест» получило запрет на прием пайщиков.
За все время работы «Капитал Инвест» собрал с вкладчиков более 1,2 миллиарда рублей, а вот на инвестиционную и иную законную предпринимательскую деятельность тратилось значительно меньше.
Обвинение поддерживала прокуратура Октябрьского района Липецка.
Обвинение поддерживала прокуратура Октябрьского района Липецка.
0
1
3
2
6
Комментарии (10)