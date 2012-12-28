В Липецке заочно вынесли приговор сожитетелям, собравших с вкладчиков «Капитал Инвест» более 1,2 миллиарда рублей

Романа Казакова и Юлиею Шкляеву осудили только за мошенничество. По обвинению в организации финансовой пирамиды они оправданы. Потерпевшими признаны более двух тысяч вкладчиков.