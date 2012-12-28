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Двое приятелей украли из дома пенсионерки самовар, крупы и даже носки: одного уже посадили на два года
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Происшествия
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сегодня, 16:10
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Двое приятелей украли из дома пенсионерки самовар, крупы и даже носки: одного уже посадили на два года
Отбывать наказание вор будут в колонии строгого режима.
Ранее мужчина уже был судим за кражу. На этот раз он вместе с приятелем (оба были пьяны) обчистили дом пенсионерки в селе Пятницкое Измалковского округа, пока сама хозяйка лежала в больнице.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 46-летний мужчина взломал замок входной двери с помощью отвертки, после чего вместе с приятелем украл из дома электрические чайники, самовар, цифровую ТВ-приставку, спиртное, свежемороженые рыбу и мясо, крупы, сгущенное молоко, фонарик, освежители воздуха и даже носки!
Уголовное дело в отношении подельника 46-летнего мужчины выделено в отдельное производство.
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