Отбывать наказание вор будут в колонии строгого режима.

Елецкий районный суд приговорил 46-летнего мужчину к двум годам колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.Ранее мужчина уже был судим за кражу. На этот раз он вместе с приятелем (оба были пьяны) обчистили дом пенсионерки в селе Пятницкое Измалковского округа, пока сама хозяйка лежала в больнице.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 46-летний мужчина взломал замок входной двери с помощью отвертки, после чего вместе с приятелем украл из дома электрические чайники, самовар, цифровую ТВ-приставку, спиртное, свежемороженые рыбу и мясо, крупы, сгущенное молоко, фонарик, освежители воздуха и даже носки!Уголовное дело в отношении подельника 46-летнего мужчины выделено в отдельное производство.